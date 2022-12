FLASH! IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SOSPENSIONE DAL PD DELL’EURODEPUTATO COZZOLINO INTERROMPE QUELLO CHE PAOLO MIELI HA DEFINITO ‘IL RITO DELL’AUTOSOSPENSIONE’. PERCHÉ IN ITALIA NON VIENE PIÙ ESPULSO NESSUNO, MENTRE SOLO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SI CONTANO TRENTA AUTOSOSPENSIONI: UN SINDACO, UN VICEPRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA SICILIANA, UN SACERDOTE, UN GINECOLOGO E UN COSTRUTTORE MA ANCHE PALAMARA, LA PIVETTI E LOTTI. TRENTA, CON SOUMAHORO. PURE COZZOLINO CI HA PROVATO. PERÒ STAVOLTA NON ABBIAMO FATTO TRENTUNO”