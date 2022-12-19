(ANSA) - Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro a megawattora.
MEGLIO TARDI CHE MAI: A DIECI MESI DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA, L’EUROPA HA TROVATO L’INTESA SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS! AL CONSIGLIO AFFARI ENERGIA, È STATO RAGGIUNTO UN ACCORDO POLITICO SUL PRICE CAP A 180 EURO A MEGAWATTORA…-
(ANSA) - Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro a megawattora.
FLASH! IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SOSPENSIONE DAL PD DELL’EURODEPUTATO COZZOLINO INTERROMPE QUELLO CHE PAOLO MIELI HA DEFINITO ‘IL RITO DELL’AUTOSOSPENSIONE’. PERCHÉ IN ITALIA NON VIENE PIÙ ESPULSO NESSUNO, MENTRE SOLO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SI CONTANO TRENTA AUTOSOSPENSIONI: UN SINDACO, UN VICEPRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA SICILIANA, UN SACERDOTE, UN GINECOLOGO E UN COSTRUTTORE MA ANCHE PALAMARA, LA PIVETTI E LOTTI. TRENTA, CON SOUMAHORO. PURE COZZOLINO CI HA PROVATO. PERÒ STAVOLTA NON ABBIAMO FATTO TRENTUNO”
SABRINA FERILLI CANDIDATA DEI 5 STELLE ALLE REGIONALI DEL LAZIO? CONTE SMENTISCE: “MAI CONTATTATA” – SECONDO "LA REPUBBLICA "PEPPINIELLO AVREBBE CHIESTO LA DISPONIBILITÀ ALL'ATTRICE ROMANA E QUESTO SAREBBE STATO CONFERMATO DA PAOLO CENTO, EX DEPUTATO DEI VERDI, CHE STA CERCANDO DI COSTRUIRE UNA LISTA DI SINISTRA IN APPOGGIO AI 5 STELLE. LA FERILLONA AVREBBE MESSO D'ACCORDO SIA I CONTIANI CHE I FEDELISSIMI DI VIRGINIA RAGGI…
“È SBAGLIATO CHE UN POLITICO FACCIA LOBBING? CERTO” - FATE SENTIRE A RENZI COSA DICE IL SUO ALLEATO CARLO CALENDA: “MATTEO LO SA CHE LA PENSO IN QUESTO MODO. NON CONDIVIDO IL FATTO DI FARSI PAGARE DA UN PAESE STRANIERO. TANTO MENO DALL'ARABIA SAUDITA. DOPODICHÉ LUI LO FA ALLA LUCE DEL SOLE, IN MODO LEGALE E PAGANDO LE TASSE…” – SARÀ LEGALE, MA È OPPORTUNO?