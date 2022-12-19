MEGLIO TARDI CHE MAI: A DIECI MESI DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA, L’EUROPA HA TROVATO L’INTESA SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS! AL CONSIGLIO AFFARI ENERGIA, È STATO RAGGIUNTO UN ACCORDO POLITICO SUL PRICE CAP A 180 EURO A MEGAWATTORA…

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putin ursula von der leyen putin ursula von der leyen

(ANSA) - Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro a megawattora.

MEME SU PUTIN E IL GAS MEME SU PUTIN E IL GAS

 

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FLASH! IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SOSPENSIONE DAL PD DELL’EURODEPUTATO COZZOLINO INTERROMPE QUELLO CHE PAOLO MIELI HA DEFINITO ‘IL RITO DELL’AUTOSOSPENSIONE’. PERCHÉ IN ITALIA NON VIENE PIÙ ESPULSO NESSUNO, MENTRE SOLO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SI CONTANO TRENTA AUTOSOSPENSIONI: UN SINDACO, UN VICEPRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA SICILIANA, UN SACERDOTE, UN GINECOLOGO E UN COSTRUTTORE MA ANCHE PALAMARA, LA PIVETTI E LOTTI. TRENTA, CON SOUMAHORO. PURE COZZOLINO CI HA PROVATO. PERÒ STAVOLTA NON ABBIAMO FATTO TRENTUNO”