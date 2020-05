MEJO DI SALVINI! – MATTEO RENZI DURANTE LA DIRETTA INSTAGRAM PER PRESENTARE IL SUO LIBRO SI METTE A FARE IL DJ, COME IL TRUCE AL PAPEETE – IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO HA ALLIETATO IL PUBBLICO CANTICCHIANDO “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI”, POI MIKA E GLI STADIO – SE NEI SONDAGGI CONTINUA A SCENDERE, PUÒ SEMPRE DARSI ALLA MUSICA… – VIDEO

Da www.iltempo.it

Un'ora abbondante di diretta serale e quasi notturna lunedì 25 maggio mentre uno dei figli tentava disperatamente di studiare nella stanza a fianco. Matteo Renzi si è collegato per lanciare il prossimo libro, "La mossa del cavallo" e il tour di presentazioni che farà lungo l'Italia. Ma era stanco e non aveva troppa voglia di discutere di politica. Così il leader di Iv ha sfoderato quello che potrebbe diventare il suo mestiere di riserva: il disk jockey.

E ha allietato il pubblico canticchiando la playlist che aveva selezionato. Eccolo qui a intonare "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, poi Mika e gli Stadio. Se la politica come sembra dai sondaggi non sarà destinata a dargli troppe soddisfazioni, Renzi potrebbe trovarle in discoteca, semre che queste prima o poi siano in grado di riaprire. E un consiglio potrebbe chiederlo a un altro Matteo- Salvini- in grado di mettere una buona parola per il suo esordio al Papeete...

