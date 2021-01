MELANIA CADE DALL’ALBERO E CONDANNA LA VIOLENZA AL CAMPIDOGLIO. PECCATO CHE SIA STATO IL MARITO A INCITARLA! INTANTO MIKE PENCE NON ESCLUDE DI RICORRERE AL 25ESIMO EMENDAMENTO, LA MISURA CHE CONSENTE DI RIMUOVERE IL PRESIDENTE NEL CASO FOSSE INCAPACE DI ASSOLVERE I SUOI DOVERI - L’OCCASIONE PER FARLO È DOMANI, QUANDO TRUMP TORNERÀ AD ARRINGARE “IL SUO POPOLO” IN UN COMIZIO IN TEXAS…

Melania Donald Trump

1 – MELANIA TRUMP ROMPE IL SILENZIO SULL’ASSALTO AL CONGRESSO USA

DAGONEWS

Melania Trump ha finalmente rotto il silenzio sull'assalto al Congresso Usa della scorsa settimana. La First Lady ha detto che "condanna in modo assoluto la violenza" e ha invocato la "guarigione" delle ferite del Paese. Violenza e ferite che sono state fomentate e incitate dal marito.

il congresso usa dopo l'assalto

In una nota pubblicata dalla Casa Bianca, Melania ha detto di essere “delusa e scoraggiata '' dalla furia dei sostenitori di Trump che ha causato la morte di cinque persone, ma ha anche criticato "pettegolezzi salaci e attacchi personali ingiustificati contro di me", cioè le voci che sostenevano che stesse facendo uno shooting fotografico mentre la violenza infuriava.

mike pence al congresso

Melania è rimasta in gran parte in silenzio durante i numerosi tentativi del marito di ribaltare l’esito elettorale, e non mai riconosciuto pubblicamente la vittoria di Biden. Ma nel suo ultimo messaggio ha scritto "è stato l'onore della mia vita servire come la tua first lady", come a dire che ormai la sua esperienza alla Casa Bianca è finita.

il congresso usa dopo l'assalto 2

2 – PENCE NON ESCLUDE DI RIMUOVERE TRUMP I DEM VALUTANO SE RINVIARE L'IMPEACHMENT

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Mike Pence, segnalano le indiscrezioni dei media americani, mantiene aperta la possibilità di ricorrere al 25° emendamento della Costituzione, la misura che consente la rimozione del presidente nel caso fosse incapace di «assolvere i suoi doveri». Il numero due sarebbe pronto a intervenire se il suo boss dovesse dare «ulteriori segnali di instabilità».

MELANIA TRUMP IN GUCCI AL VOTO IN FLORIDA

L' occasione è alle porte: domani, martedì 12 gennaio, Trump terrà un comizio nella cittadina di Alamo, in Texas, a pochi chilometri dal confine (da non confondere con il Fort Alamo di Davy Crockett che si trova a San Antonio).

Il presidente in carica, bandito praticamente da tutte le piattaforme digitali, ritornerà ad arringare il «suo popolo», sei giorni dopo l' incendiario raduno davanti alla Casa Bianca che innescò l' assalto a Capitol Hill. Sarà un' altra giornata di grande tensione, dagli sviluppi imprevedibili.

donald e melania trump 2

Ma i democratici non vogliono e neanche possono attendere. A Washington il partito ribolle di rabbia. Al momento 195 deputati progressisti, su un totale di 222, hanno firmato la richiesta di impeachment sintetizzata in un solo articolo: «Incitamento all' insurrezione». La speaker democratica Nancy Pelosi si è presa il fine settimana, resistendo alla pressioni dell' ala radical del partito, sperando che Pence e il governo si muovessero.

la bandiera confederale al congresso

Così non è stato e quindi oggi avvierà formalmente la procedura. Joe Biden ne ha preso ufficialmente atto nella conferenza stampa di venerdì 9 gennaio: «Tocca al Congresso stabilire che cosa fare». Il presidente eletto, però, non è convinto che quella sia la strada più utile. Ieri ha twittato: «Fra 10 giorni passeremo oltre e ricostruiremo insieme». Mettere Trump sotto accusa alla Camera e poi al Senato, è il ragionamento che arriva dal team di Biden, vorrebbe dire inchiodare il Paese in una situazione di scontro.

donald trump

Il capogruppo alla Camera, Jim Clyburn, uno dei leader più influenti della comunità afroamericana, si è fatto portavoce delle preoccupazioni di Biden. «La Camera - ha dichiarato in un' intervista a Fox News - potrebbe incardinare l' impeachment questa settimana e poi trasmettere il dossier al Senato fra qualche mese, in modo da lasciare al neo presidente i 100 giorni necessari per fare passare le nomine dei ministri e impostare il suo programma».

donald e melania trump 1

C'è un non detto in questa strategia. Biden e diversi moderati sono convinti che Trump verrà incriminato dalla Procura generale. E l' impeachment ritardato potrebbe raccogliere più consensi anche nel campo conservatore. I repubblicani sono sempre più in difficoltà. Il leader dei senatori, Mitch McConnell, ha fatto sapere che la Camera Alta tornerà a riunirsi il 19 gennaio, cioè un giorno prima dell' inaugurazione di Biden. Quasi tutti i parlamentari tacciono.

assalto al congresso usa by osho 2

Con poche eccezioni. Il senatore Pat Toomey, Pennsylvania, si unisce alla collega dell' Alaska, Lisa Murkowski: «Il presidente deve dare le dimissioni immediate». Probabilmente altri due-tre senatori, tra i quali Mitt Romney, Ben Sasse e forse Susan Collins, voterebbero la condanna di Trump. Ancora troppo pochi per arrivare al quorum dei due terzi fissato dalla Costituzione.

