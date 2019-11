MELANIAAAA! TUTTO VERO: DONALD TRUMP TWITTA UN SUO AUTORITRATTO IN VERSIONE ROCKY BALBOA. NESSUN COMMENTO E NON CE N’È BISOGNO. E INFATTI IL PROFILO DEL PRESIDENTE VIENE INONDATO DI MEME, GIF E FOTOMONTAGGI SPASSOSISSIMI - DA CICCIO BASTARDO DI AUSTIN POWERS A BARBIE FINO AL CONFRONTO CON IL FISICO ASCIUTTO DI OBAMA

Trump twitta 'autoritratto' ma il corpo è di Rocky

DONALD TRUMP TWITTA UN SUO FOTOMONTAGGIO COME ROCKY

(LaPresse) - Donald Trump si guarda allo specchio e vede Rocky Balboa. Così sembra a guardare un tweet del presidente degli Stati Uniti: vi ha pubblicato un fotomontaggio del corpo di Sylvester Stallone nel film 'Rocky III', sovrapponendo il proprio inespressivo volto a quello dell'attore.

DONALD TRUMP COME CICCIO BASTARDO

Nessun commento accompagna l'immagine, in cui Rocky è sul ring in pantaloncini, cintura e guantoni. Solo poche ore prima a un comizio a Sunrise, in Florida, il repubblicano aveva raccontato che i medici nel corso di un esame lo avrebbero invitato a "togliere la camicia e mostrare lo splendido torace, perché non abbiamo mai visto un torace come il suo".

MEME SU DONALD TRUMP

Mentre lo diceva, Trump faceva il gesto di mostrare i bicipiti. Secondo la Casa Bianca, ricordano i media statunitensi, il più recente esame medico cui Trump si è sottoposto ha registrato il suo indice di massa corporea a 30,4, valore che lo qualifica come obeso. L'anno precedente l'indice era di 29,9.

DONALD TRUMP MEME DONALD 'ROCKY' TRUMP