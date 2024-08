LA MELONA SE NE VA A VALONA? - LA "PATRIOTA" GIORGIA MELONI PARE ESSERE MOLTO INTERESSATA A COMPRARSI UNA VILLETTA IN ALBANIA - LA PREMIER HA ADOCCHIATO UNA CASA CON PISCINA, IN UN RESORT NUOVISSIMO NEL COMUNE DI HIMARË, NELLA CONTEA DI VALONA - LO SCORSO FERRAGOSTO LA PREMIER ANDO' CON IL SUO COMPAGNO, LA SORELLA ARIANNA E IL COGNATO D'ITALIA, LOLLOBRIGIDA, A TROVARE IL SUO AMICO EDI RAMA - DA QUELL'INCONTRO NACQUE L'IDEA BISLACCA DI FAR OSPITARE ALL'ALBANIA UN HOTSPOT PER I MIGRANTI - "IO SONO GIORGIA" POTREBBE LASCIARE LA PUGLIA E ANDARE DI NUOVO A TIRANA...

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “Il Foglio”

[...] Giorgia Meloni invece è attratta dal mattone in Albania, terra che più amica non si può visti i Centri di accoglienza e identificazione costruiti con il via libera del presidente Edi Rama (operazione che gli è costata anche problemi con il Pse).

Se da una parte l’inaugurazione del Cpr stenta ad arrivare nonostante l’annuncio previsto per il 1° agosto, dall’altra la premier pare essere molto interessata a un investimento sulle coste incontaminate che guardano l’Italia. Di preciso dalle parti di Palasë, anche detta Paljasa, nel comune di Himarë, nella contea di Valona, a sud. A un tiro di schioppo in traghetto dal Salento.

Si tratta di una villetta in un resort nuovissimo davanti alla spiaggia con la possibilità di giardino e piscina privata. La notizia viene confermata a questo giornale da fonti politiche e diplomatiche del governo albanese. Una scelta legittima, ma dal valore simbolico interessante. Che “cementa” – è proprio il caso di dirlo – ancora di più il rapporto fra Roma e Tirana. […]

L’idea di ospitare da queste parti un hotspot per i migranti, con il plauso finale anche dell’Unione europea come modello da replicare, nacque giusto un anno fa. Quando tutta la famiglia Meloni, le due sorelle (Giorgia e Arianna) e i rispettivi compagni, Francesco Lollobrigida e Andrea Giambruno, lasciò la masseria pugliese che li ospitava per passare qualche giorno, sotto Ferragosto, dalle parti di Valona.

[…] In un anno l’accordo ha fatto discutere, infuriare le rispettive opposizioni dei due paesi, prodotto la visita blindata della premier a Shëngjin con tanto di incursione del deputato radicale Riccardo Magi sulla banchina del porto. Il taglio del nastro – o del filo spinato, per i detrattori – continua a non esserci in uno scaricabarile di responsabilità fra il governo albanese e il ministero della Difesa.

Meloni però potrebbe avere un motivo in più per essere legata a queste terre. E chissà che proprio in questi giorni non ripeta il blitz dello scorso anno, lasciando di nuovo la masseria-bunker che la sta ospitando. Le sue ferie, in un intrecciarsi di politica e personale, sono così, d’altronde. Con lei alle prese con i dossier internazionali, e la sorella maggiore, Arianna, numero due del partito nonché compagna del ministro Lollobrigida, che attacca la stampa per essere dipinta come “malmostosa e traffichina” su nomine e affari governativi. […]

