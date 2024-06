LA MELONI MINIMIZZA, MA SULL’ABORTO HA RISCHIATO DI ESSERE SCONFESSATA DA JOE BIDEN – SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, VOCE SEMI-UFFICIALE DELLA CASA BIANCA, L’AMMINISTRAZIONE USA È FORTEMENTE IRRITATA PER IL TEATRINO SULLE COMUNICAZIONI FINALI DEL G7. BIDEN AVREBBE ADDIRITTURA MINACCIATO DI NON VOTARE LA DICHIARAZIONE FINALE DEL SUMMIT. POI, HA MOLLATO LA PRESA, FACENDO TRAPELARE IL FASTIDIO PER IL COMPORTAMENTO DI GIORGIA – LA DUCETTA LIQUIDA TUTTO CON UNA FRASE POCO ISTITUZIONALE: “NON CI SONO PASSI INDIETRO SU ABORTO, DIRITTI E COMPAGNIA CANTANTE” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

joe biden e giorgia meloni al concerto di andrea bocelli g7

[…] Proprio su aborto e tutela della comunità Lgbtqi+, le due questioni che hanno “rovinato” il vertice a Meloni, ieri il New York Times raccontava di una forte irritazione della Casa Bianca che avrebbe addirittura minacciato il veto e di non votare la dichiarazione finale del summit.

Così non è andata ma Meloni, dopo aver presentato a grandi linee il documento finale, ci tiene subito a specificare che la polemica sull’aborto è “artefatta”. “La parola aborto non c’è perché non vengono ripetute le dichiarazioni del G7 di Hiroshima – prova a giustificarsi – è una polemica che non è esistita nelle nostre discussioni”. Poi la frecciata a Macron: “Il tema non esiste: non intendo modificare la legge 194”. Anche sui diritti delle comunità Lgbtqi+ quasi adombra un complotto: “La questione non è come viene raccontata spesso all’estero da presunti osservatori…”.

giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 4

Quindi “non ci sono passi indietro su aborto, diritti e compagnia cantante”, aggiunge poco istituzionale. Sulla politica estera invece conferma tutte le tesi della dichiarazione finale. La proposta di pace di Putin “è propaganda” e l’Italia continuerà a “dare un deciso e compatto sostegno all’Ucraina” mentre l’utilizzo degli asset russi per Kiev con un prestito da 50 miliardi sarà fornito da “Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Canada mentre l’Europa farà da garante”.

giorgia meloni conferenza stampa finale del g7 di borgo egnazia 2

La premier non si dice preoccupata dalla possibile vittoria di Donald Trump e spera che la tregua olimpica proposta dal G7 “sia un modo per favorire la de-escalation”. Nelle prossime settimane, invece, partirà per la Cina per una missione bilaterale dopo la decisione del governo di uscire dalla Via della Seta.

Su Israele mantiene la linea ferma: ricordare che è stata Hamas a iniziare la strage di “donne, civili e bambini” ma avvertire Tel Aviv di non cadere nella trappola di Hamas e battersi per “i due popoli e due Stati”. [...]

giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 2