28 ott 2022 13:23

LA MELONI IL 3 NOVEMBRE QUANDO VEDRA’ LA VON DER LEYEN A BRUXELLES LE CHIEDERA’DI MODIFICARE IL PNRR? E QUALE SARA’ LA REAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE (CHE NON FU VOTATA DALLA DUCETTA)? – DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE L’INTERVENTO DI URSULA: “SE LE COSE IN ITALIA ANDRANNO IN UNA CERTA DIREZIONE, ABBIAMO GLI STRUMENTI...” – IL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE UE: “DALL’ITALIA CI ASPETTIAMO UNA BUONA COOPERAZIONE, IN PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ENERGIA”