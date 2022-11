3 nov 2022 15:37

LA MELONI OGGI CONFERMERÀ A URSULA VON DER LEYEN LA SUA "AVVERSIONE" PER I TEDESCHI? – LA DUCETTA IN UN COMIZIO DEL 2014 DISSE: “È DEL TUTTO INUTILE PROVARE A CONVINCERE LA SORDA GERMANIA A RAGIONARE. DUNQUE PENSO CHE L'ITALIA DEBBA DIRE ALL'EUROPA: NOI VOGLIAMO USCIRE DALL'EURO”. POI, NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, “IO SONO GIORGIA”, RINCARÒ LA DOSE RACCONTANDO COME NASCEVA LA SUA “AVVERSIONE”, A PARTIRE DAL SUO ESAME DI MATURITÀ (SPOILER: LE CHIESERO DI PARLARE, IN TEDESCO, DI “MORTE A VENEZIA” DI THOMAS MANN”)