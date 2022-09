MELONI-ONI-ONI – ‘’FASCISMO MALE ASSOLUTO? IO ERO DENTRO ALLEANZA NAZIONALE QUANDO FINI FECE QUELLE DICHIARAZIONI, NON MI PARE DI ESSERMI DISSOCIATA – CHE LA VITTORIA DI FRATELLI D'ITALIA “POSSA APRIRE LA STRADA A VOX IN SPAGNA - SUI GRANDI TEMI FONDAMENTALMENTE SIAMO TUTTI D'ACCORDO. DELLE POLTRONE PARLIAMO DOPO, LA SQUADRA DI GOVERNO SI FA TENENDO CONTO DEI RISULTATI ELETTORALI - SPERO CHE CON SCHOLZ LETTA NON ABBIA BARATTATO L'INTERESSE NAZIONALE IN CAMBIO DEL SUO INTERESSE PERSONALE - C'È UN CLIMA MOLTO AGGRESSIVO E MOLTO CATTIVO VOLUTO DALLA SINISTRA...”

GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI

Caterina Stamin per La Stampa.it

Meloni: fascismo male assoluto? Ero in An e non mi dissociai

«Io ero dentro Alleanza nazionale quando Fini fece quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata. La risposta mi sembra evidente». Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a 'Rainews', risponde a chi le chiede se condivide la celebre frase di Gianfranco Fini che definì il fascismo «male assoluto».

Meloni: nostra vittoria in Italia spiani strada Vox

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 3

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia grande favorita a diventare la prima donna a guidare il governo in Italia dopo le elezioni del 25 settembre, auspica che la vittoria di Fratelli d'Italia «possa aprire la strada a qualcosa di simile in Spagna tra pochi mesi». Lo ha detto in un'intervista all'Efe, in cui rassicura anche l'Unione Europea: «Non siamo affatto contro l'Europa, ma per un'Europa più efficiente».

Meloni: leader c.destra in governo? Valuteremo esito voto

SALVINI MELONI BERLUSCONI 66

«Questo lo valuteremo, poi non sto parlando di ministeri, squadra di governo, credo sia fuorviante in questa fase». Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a 'Rainews', risponde a chi le chiede se ritiene che un tutti i leader del centrodestra debbano entrare in un eventuale governo dopo il voto. «

SALVINI - MELONI - BERLUSCONI BY GIANNELLI

Non vorrei che questo racconto che il centrodestra vince le elezioni servisse ad allontanare qualcuno dal voto. Delle poltrone parliamo dopo, la squadra di governo si fa tenendo conto dei risultati elettorali anche quella è una forma di democrazia», aggiunge. «E' normale che in una campagna elettorale ciascun partito voglia segnalare la sua specificità - prosegue parlando dei rapporti di coalizione -. Fondamentalmente sui grandi temi siamo tutti d'accordo. Non credo che ci saranno dei problemi a trovare delle sintesi una volta che ci dovessimo trovare al governo insieme».

Meloni: spero che con Sholz Letta non abbia barattato l'interesse nazionale in cambio del suo interesse personale

«Mi chiedo Letta cosa è andato a fare in Germania ieri? Spero che abbia chiesto a Scholz di parlare del tetto al prezzo del gas per l'Italia», perché l'«alternativa potrebbe essere che sia andato a barattare l'interesse nazionale in cambio del suo interesse personale e questo sarebbe molto grave...». Lo ha detto Giorgia Meloni intervistato da Rainews24.

confronto enrico letta giorgia meloni corriere

Meloni: clima molto aggressivo e cattivo voluto da sinistra

«È una fase delicata, quello che mi ha preoccupato è stato vedere gruppi organizzati che entravano nelle piazza a contestare. Fortunatamente siamo persone che non rispondono alle provocazioni e responsabili, ma il rischio di incidenti, conoscendo la sinistra, e che poi magari passiamo noi per i responsabili c'è e quindi l'ho segnalato.

C'è un clima molto aggressivo e molto cattivo voluto dalla sinistra e io non voglio problemi. Credo che il centrodestra abbia diritto a fare la sua campagna elettorale. Ho visto che ieri a una manifestazione della sinistra i contestatori sono stati tenuti lontani dalla manifestazione; non capisco perché con noi non accade la stessa cosa». Così la leader di FdI Giorgia Meloni intervenendo a RaiNews24.

contestatori cantano bella ciao al comizio della meloni a trento 1