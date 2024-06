LA MELONI ROSICA PER ESSERE STATA ISOLATA IN EUROPA E VA ALL’ATTACCO DEL TRIO MACRON-SCHOLZ-TUSK SULLE NOMINE IN EUROPA: “SI RENDONO CONTO CHE È UN ACCORDO FRAGILE. ALCUNI SONO ARRIVATI COI NOMI SENZA TENTARE UNA RIFLESSIONE SULL’INDICAZIONE DEI CITTADINI” – “IL IMO RUOLO È ORGANIZZARE UN FRONTE ALTERNATIVO ALLA SINITRA. GLI STESSI POPOLARI SI RENDONO CONTO CHE CONTINUARE A INSEGUIRE LA SINISTRA SAREBBE FATALE…”

giorgia meloni alessandro sallusti 50 anni del giornale

MELONI,DI CORSA IN UE SU NOMINE PERCHÉ ACCORDO FRAGILE

(ANSA) - "Si è tentato di correre perché i protagonisti si rendono conto che è un accordo fragile". Così Giorgia Meloni, ospite di un evento per i 50 anni de Il Giornale, a proposito delle trattative per gli incarichi apicali europei dopo il primo consiglio europeo informale.

"Ho trovato surreale che quando ci siamo incontrati nel primo consiglio successivo alle elezioni alcuni siano arrivati coi nomi senza neanche tentare prima una riflessione su quale fosse l'indicazione cittadini e quale dovesse essere il cambio di passo sulle priorità, io non interpreto la democrazia così, questi sono atteggiamenti che allontanano i cittadini"

MELONI, ECR È DIVENTATO IL TERZO GRUPPO AL PARLAMENTO UE

Macron Scholz Tusk

(ANSA) - "Il mio ruolo oggi è organizzare un fronte alternativo alla sinistra, dialogare con tutti. Oggi il gruppo dei Conservatori europei che presiedo è diventato il terzo gruppo per numero di parlamentari in Europa".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di un evento per i 50 anni de Il Giornale, a Milano. "Mi sto occupando di questo, dialogando con tutti e aggregando - ha aggiunto la leader di FdI e presidente di Ecr -. E penso che qualche sorpresa potrebbe arrivare nel futuro dell'Unione europea sulle maggioranze che si costruiranno sui vari dossier al Parlamento europeo".

meloni orban

MELONI, PER IL PPE SAREBBE FATALE INSEGUIRE LA SINISTRA

(ANSA) - "Credo che gli stessi Popolari si rendano conto che continuare a inseguire o seguire le politiche della sinistra di questi anni sarebbe fatale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di un evento per i 50 anni de Il Giornale, a Milano, parlando degli equilibri in Ue.

VERDI UE, 'NOI SIAMO PARTNER MOLTO PIÙ AFFIDABILI DI FDI'

(ANSA) - "Rispetto ai Conservatori, ma anche soltanto a Fratelli d'Italia, noi siamo un partner molto più affidabile" e, "se dovessimo far parte della maggioranza" nella prossima legislatura Ue, "saremmo ovviamente ancora più vicini agli altri gruppi europeisti perché sappiamo qual è la posta in palio".

MARINE LE PEN E GIORGIA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY SIRIO

Lo hanno detto i co-presidenti dei Verdi Ue, Terry Reintke e Bas Eickhout, durante un punto stampa congiunto, all'Eurocamera. "Per noi è importante decidere se l'Europa si sposta a destra o se resta con una maggioranza al centro. Quindi siamo disposti a fare uno sforzo in più" per mantenere stabile il baricentro Ue "perché altrimenti persone come Giorgia Meloni avranno più influenza in Europa" e "abbiamo visto nei Paesi in cui partiti di questo genere sono al potere cosa significa per i cittadini. Vogliamo evitare che ciò accada", hanno sottolineato

matteo salvini ignazio la russa giorgia meloni antonio tajani alessandro sallusti festa per i 50 anni del giornale

EMMANUEL MACRON - DONALD TUSK - OLAF SCHOLZ ITALIA E VISEGRAD - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

giorgia meloni ai 50 anni de il giornale