LA MELONI SI E’ INCARTATA SULLA MANOVRA: RISCHIO ESERCIZIO PROVVISORIO? – BLITZ DI BERLUSCONI: SPUNTA LO SCUDO PENALE PER GLI EVASORI TOTALI - PD E M5S ANNUNCIANO LE BARRICATE – LETTA: “MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. 20 DICEMBRE SERA E TUTTO PER ARIA. IL GOVERNO SI FERMI. ALTRIMENTI PORTERA' L’ITALIA ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO. E SARÀ SOLO COLPA SUA” - FONTI DEL GOVERNO: LO SCUDO PENALE PER I REATI TRIBUTARI E' STATO TOLTO!

Mai vista una situazione simile. 20 dicembre sera e tutto per aria. Il Governo dia uno stop alla #manovracaos e ritiri subito la inaccettabile proposta di #condonopenale dell’ultimo minuto. Si fermino. Altrimenti porteranno ?? all’esercizio provvisorio. E sarà solo colpa loro. — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 20, 2022

? Manovra, lo scudo penale per i reati tributati è stato tolto@ultimora_pol — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) December 20, 2022

Massimiliano Jattoni Dall’Asén per corriere.it

GIORGIA MELONI

La maggioranza starebbe per depositare un emendamento alla Manovra che introduce una sorta di scudo penale per alcune categorie di evasori fiscali. L’ipotesi era stata già anticipata qualche giorno fa dal viceministro Francesco Paolo Sisto, che aveva parlato di un “perdono fiscale” per chi avrebbe saldato il conto e in cambio avrebbe visto estinti i suoi «reati formali», come l’omessa dichiarazione dei redditi e la dichiarazione infedele. Era poi toccato al sottosegretario Federico Freni fare marcia indietro negando di fatto che le parole di Sisto fossero qualcosa di più di personali pensieri.

Ora, però, il Fatto Quotidiano dà il condono come già entrato nella legge di Bilancio (a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto) e imputa a Forza Italia l’aver ottenuto l’emendamento che, di fatto, realizza uno scudo penale per chi ha evaso il fisco.

Le reazioni di Pd e M5s: «Pronti alle barricate»

Anche Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde, a margine dei lavori della commissione Bilancio alla Camera, conferma:«Il relatore ci ha fatto capire che starebbero per presentare un emendamento che contiene norme riguardanti uno scudo penale per alcuni reati fiscali», dice Bonelli, che conclude con un: «Sarebbe gravissimo. A questo punto è la maggioranza che si sta rendendo responsabile dell’esercizio provvisorio».

meloni in lacrime al museo ebraico di roma

A fargli eco la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, che in un punto stampa sulla Manovra, appena fuori Montecitorio, ha definito l’emendamento «inaccettabile, inaudito», se si pensasse di aggiungere proprio adesso alla Manovra «anche qualcosa che riguardasse la giustizia e in particolare qualche condono come l’estinzione di qualche reato tributario». Intanto, il M5S promette barricate. E pronto alla sollevazione si dichiara anche il Pd, come scrive in una nota Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio.

GIORGIA MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA
meloni in lacrime al museo ebraico di roma