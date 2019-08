LA MELONI VA AL QUIRINALE, INVOCA LA PIAZZA CONTRO L’INCIUCIO E LITIGA CON LA GIORNALISTA CLAUDIA FUSANI: “MANIFESTO IL MIO DISSENSO E LO VOGLIO RAPPRESENTARE INSIEME AL POPOLO CHE COME ME NON È D’ACCORDO” - FRATELLI D’ITALIA CHIEDE A MATTARELLA DI ANDARE AL VOTO ANCHE SE M5S E PD FANNO IL GOVERNO – VIDEO

CONSULTAZIONI, BATTIBECCO IN SALA STAMPA TRA MELONI E GIORNALISTA: «LASCIATE PARLARE IL POPOLO»

Da www.corriere.it

"Da quando avete deciso che scendere in piazza è eversivo? manifesto il mio dissenso lo voglio rappresentare insieme al popolo che come me non è d'accordo". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

FDI: CHIESTO A MATTARELLA DI ANDARE AL VOTO ANCHE CON GOVERNO M5S-PD

(LaPresse) - In un "breve e franco confronto, FdI ha ribadito la sua posizione chiara e semplice: per noi l'unico sbocco è lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto al capo dello Stato di valutare questa ipotesi anche se M5S e Pd decidessero di procedere verso il 'patto della poltrona' che si sta discutendo in queste ore". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla fine del colloquio che ha avuto con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

CRISI, FDI: SCENDIAMO IN PIAZZA SE CI SARÀ GOVERNO M5S-PD

(LaPresse) - "Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere. Invitiamo già ora gli italiani a scendere in piazza Montecitorio il giorno della fiducia". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla fine del colloquio che ha avuto con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale.

CRISI, MELONI (FDI): DI MAIO UOMO PER TUTTE LE STAGIONI, ORA RIAPRIRANNO PORTI

(LaPresse) - "Luigi Di Maio è un uomo per tutte le stagioni. Sul Movimento 5 Stelle io non so mai dire come la penseranno. Questo governo ha come primo punto di riaprire i porti. Chiedetelo a Di Maio, ammesso che sia disposto a rispondere". Lo ha detto ai cronisti la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla fine del colloquio che ha avuto con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

