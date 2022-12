MELONI A VAPORE – VIDEO ESCLUSIVO DI “CHI”: LA DUCETTA, CORRENDO PER ANDARE AD ACCOGLIERE IL RE ABDULLAH II DI GIORDANIA, SI ACCORGE DI AVERE LA CAMICETTA STROPICCIATA E UNA SIGNORA DELLO STAFF, IMPEGNATA A TOGLIERE LE PIEGHE A DELLE TOVAGLIE DI PALAZZO CHIGI, LE HA DATO UNA SISTEMATA CON UN FERRO DA STIRO A VAPORE (MA NON È PERICOLOSO?)

Da www.today.it

giorgia meloni viene stirata 7

Un insolito retroscena avvenuto a Palazzo Chigi è stato registrato in un video che sta destando l'attenzione degli utenti. A diffonderlo è l'account Instagram del magazine Chi e ha come protagonista Giorgia Meloni in procinto della visita ufficiale di re Abdullah II di Giordania. A fare gli onori di casa è la premier che ha accolto il suo ospite con una parata militare d'altri tempi.

"In ritardo sulla tabella di marcia del protocollo, il primo ministro ha cambiato la camicetta di seta al volo e, senza passare davanti allo specchio, è volata in sala da pranzo per dare un'occhiata veloce alle tavole prima dell’arrivo del suo ospite" racconta la pagina social del settimanale: "Dopo essersi accorta, riflettendosi negli specchi, che la sua camicetta era evidentemente stropicciata, ha chiesto alle signore impegnate a stirare le tovaglie, di darle una ripassata con il vapore dei loro ferri da stiro. Giusto il tempo di aprire la sua giacca Armani sotto gli occhi stupiti delle governanti et voilà".

giorgia meloni viene stirata 6

"Questo sì che si chiama spirito pratico" conclude la descrizione del filmato, commentato dagli utenti divisi tra chi lo considera un simpatico retroscena volto a far conoscere un aspetto inedito del protocollo istituzionale e chi, al contrario, lo interpreta come un modo per aumentare il consenso.

