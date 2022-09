MELONI VINCE E I SUOI ALLEATI GODONO - IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA SPAGNOLO, VOX, FESTEGGIA I RISULTATI DEL VOTO IN ITALIA: “SEGNANO LA STRADA DI UNA NUOVA EUROPA DI NAZIONI LIBERE E SOVRANE. LE PERSONE DECIDERANNO IL LORO FUTURO, SENZA CHIEDERE IL PERMESSO A NESSUN OLIGARCA” - EDUARDO BOLSONARO, FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL BRASILE, SI È COMPLIMENTATO SU TWITTER CON GIORGIA MELONI RICORDANDO CHE LA LEADER DI FRATELI D'ITALIA È “DIO, PATRIA E FAMIGLIA”

Da www.lastampa.it

MELONI ABASCAL

Vox festeggia: l'Italia segna la strada di una nuova Europa

Il partito di estrema destra spagnolo, Vox, festeggia i risultati del voto in Italia e la vittoria di Giorgia Meloni: «L'Italia segna la strada di una nuova Europa di nazioni libere e sovrane», fa notare in un 'tweet'. «Le persone decideranno il loro futuro, senza chiedere il permesso a nessun oligarca», osserva ancora il partito in un messaggio che si chiude con lo slogan «Avanti GiorgiaMeloni!», «Avanti FratellidItalia!». In precedenza anche il leader di Vox, Santiago Abascal, aveva dedicato un messaggio al risultato in Italia: «Milioni di europei hanno riposte le loro speranze sull'Italia», aveva detto su Twitter. E aveva previsto «un'Europa orgogliosa, di nazioni libere e sovrane».

EDUARDO BOLSONARO SI COMPLIMENTA CON GIORGIA MELONI

Esulta il figlio di Bolsonaro: Meloni è Dio, patria e famiglia

Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair, e deputato dello Stato di San Paolo, si è complimentato su Twitter con Giorgia Meloni, vincitrice delle elezioni italiane, ricordando che la leader di Frateli d'Italia è «Dio, patria e famiglia». Il voto in Italia precede di appena una settimana il testa-a-testa in Brasile tra Jair Bolsonaro, leader dell'estrema destra in America Latina, e il leader della sinistra brasiliana, l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.