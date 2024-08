ANCHE LEI, COME CONTE, È VISTA COME UN’INTRUSA DALLE ÉLITE PIÙ PUTRIDE

marco travaglio giorgia meloni

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Se il complotto renzian-giudiziario contro le sorelle Meloni l’avesse sceneggiato Mel Brooks, non sarebbe venuto così bene.

Una domenica d’agosto l’autorevole Sallusti annuncia che misteriose entità [...] tramano per indagare Arianna Meloni per traffico di influenze illecite nelle nomine negli enti pubblici [...] e rovesciare il governo.

VOGLIONO INDAGARE ARIANNA MELONI - PRIMA PAGINA DE IL GIORNALE - 18 AGOSTO 2024

La prova sarebbero gli articoli di alcuni giornali sull’attivismo della Sorella d’Italia e le sparate di Renzi&C. sul familismo meloniano.

La presunta notizia dovrebbe suscitare l’ilarità generale perché presuppone, nell’ordine, che: Sallusti possa scrivere qualcosa di vero; Renzi possa essere preso sul serio da qualcuno, e non in Arabia, ma nella magistratura; il traffico d’influenze, appena svuotato da Nordio, possa essere affibbiato a una dirigente di partito che fa ciò che fanno tutti da sempre e non risulta che riceva in cambio soldi o altre utilità.

Eppure lo scoop sallustiano raccoglie conferme sdegnate dalla premier, da tutto FdI e dalla stampa di destra (incluso Sallusti, che si conferma da solo). Nessuno sa dove sia l’inchiesta né per cosa, ma queste sono quisquilie. […]

matteo renzi mangia un ghiacciolo alla partita del cuore

Gran finale: Renzi, che non sapeva più come farsi intervistare dai giornaloni per offrirsi al Pd, torna al centro della scena, tutto contento che qualcuno gli attribuisca qualcosa di serio e fintamente indignato per l’altrui familismo (senti chi parla) e complottismo (risenti chi parla).

Vedi mai che il Pd boccalone lo creda davvero in grado di portarle in dote, in mancanza di voti, le teste delle due Meloni su un piatto d’argento.

Resta da capire perché una tipa sveglia come Giorgia abbia montato questo can-can. Per distrarre l’attenzione dai guai autunnali? Avrebbe scelto un sistema meno suicida: ora tutti penseranno che abbia qualcosa da nascondere in famiglia, anche se non ce l’ha.

giorgia meloni alessandro sallusti 50 anni del giornale

Per smentire che dietro a ogni nomina ci sia la sorella? Le basterebbe convocare la stampa spiegando la genesi e i motivi di ogni nomina. Perché, come molti inquilini di Palazzo Chigi, è in piena sindrome di accerchiamento? Può darsi: anche lei, come Conte, è vista come un’intrusa dalle élite più putride, use a scalzare gli outsider tramite qualche infiltrato.

Ma Conte aveva la sfortuna di avere Renzi in casa: lei ha la fortuna di averlo fuori. Perciò, più che all’esterno, dovrebbe guardare all’interno della sua maggioranza. Gli unici complotti che funzionano sono gli autocomplotti.

