18 lug 2022 15:50

MENO MALE CHE C'È DI BATTISTA CHE VIAGGIA PER “COMPRENDERE IL MONDO E RACCONTARLO” A NOI POVERI STRONZI CHE DOBBIAMO LAVORARE – SEBASTIANO MESSINA: “LUI CHE ERA PARTITO DA ROMA CONVINTO CHE LE SANZIONI HANNO FALLITO E CHE IL POPOLO RUSSO È CON PUTIN, UNA VOLTA A MOSCA HA SCOPERTO, E CE LO HA RACCONTATO IN UN MEMORABILE REPORTAGE, CHE LE SANZIONI HANNO FALLITO E IL POPOLO RUSSO È CON PUTIN” – E ORA CHE È ARRIVATO IN SIBERIA CHISSA' QUALI ELETTRIZZANTI VERITA' CI RIVELERA' (E CHISSA' SE CI RIMANE, IN SIBERIA)