In una lettera indirizzata al presidente dei Popolari europei, tre eurodeputati tedeschi di tre formazioni diverse chiedono a Manfred Weber di espellere Forza Italia dal partito se non rinuncerà a sostenere la formazione del governo di Giorgia Meloni.

Il documento, firmato dall’ex ministra Katarina Barley di S&D, Daniel Freund dei Verdi e Moritz Körner di Renew Europe, chiede a Weber di esigere da Forza Italia un passo indietro dalla formazione di un governo con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Secondo i firmatari, un’alleanza del genere legittimerebbe l’estrema destra al governo e creerebbe un precedente.

LA RICHIESTA

Se Forza Italia dovesse comunque entrare nell’alleanza (fatto che finora non appare messo in dubbio, considerate le costanti trattative per la formazione del governo che coinvolgono i leader di partito) i firmatari chiedono che FI sia espulsa dalla famiglia dei Popolari europei.

«I valori fondanti dell’Europa non possono essere barattati per una partecipazione in un governo. Le voci di una famiglia di partiti europeista non possono portare al potere un governo di estrema destra. Il cordone di sicurezza nei confronti della destra non deve venir meno. Chi si allea con l’estrema destra non la addomestica. Chi si allea con gli estremisti li aiuta a prendere il potere» si legge nel documento.

«Nonostante il Ppe abbia sostenuto Fratelli d’Italia non è troppo tardi per evitare che Giorgia Meloni diventi il capo di un governo di estrema destra in Italia. Perciò le chiediamo, in qualità di presidente del Ppe di prendere contatto con i suoi alleati in Italia e chiedere loro di non partecipare al governo di estrema destra in Italia. Se Forza Italia dovesse aderire comunque al nuovo governo e sostenere Giorgia Meloni, non potrà più avere un futuro nella famiglia europeista del Ppe».

IL SOSTEGNO DI WEBER

Weber aveva ricevuto molte critiche per il suo sostegno esplicito a Forza Italia nonostante il patto pre-elettorale con Fratelli d’Italia. Dopo le elezioni i commenti negativi si sono amplificati, soprattutto da parte del premier bavarese segretario della Csu, a cui appartiene anche Weber, Markus Söder.

Weber durante la campagna elettorale aveva detto che Forza Italia sarebbe stata la garante della politica europeista del nuovo governo. Dopo il voto, Söder aveva commentato che «Forza Italia non è il partner che riteniamo adeguato. Non è il compito dei partiti conservatori quello di portare al potere governi di estrema destra».

Per Weber il cordone di sicurezza contro la destra è importante in Germania, dove contro AfD regge, ma «l’Italia è l’Italia», cioè un altro conto.

