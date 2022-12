LEGA A PEZZI: BOSSI E SALVINI NON SI PARLANO PIÙ - IL COMITATO NORD POTREBBE ESSERE LA PIETRA TOMBALE SULLA SEGRETERIA DEL "CAPITONE": GLI UOMINI DEL “SENATUR” PREPARANO UNA LISTA ELETTORALE PER LE REGIONALI IN LOMBARDIA, E NON È ESCLUSO CHE POSSANO APPOGGIARE LETIZIA MORATTI. SE COSÌ FOSSE, INSIEME AL PROBABILE SORPASSO DI FRATELLI D’ITALIA, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ANDREBBE DI FRONTE A UNA SCONFITTA CLAMOROSA IN UNA DELLE DUE ROCCAFORTI LEGHISTE (L’ALTRA, IL VENETO, È GIÀ IN MANO AL “DOGE” ZAIA)