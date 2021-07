VIDEO! “GIORGIA MELONI È IMBARAZZANTE. TRE ANNI FA VOLEVA I VACCINI OBBLIGATORI, TRE MESI FA IL GREENPASS, ADESSO FA LA NOVAX” – MARIA ELENA BOSCHI SALTA AL COLLO DELLA MELONI: “SONO FELICE DI STARE CON DRAGHI E NON CON LEI” – LA DUCETTA: "SÌ, MI VACCINO E NON SONO NO VAX. NON SONO CONTRARIA AI VACCINI, SONO ABITUATA A DIRE LE COSE COME LE PENSO ED È MOLTO FASTIDIOSO CHE…”