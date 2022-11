14 nov 2022 09:16

MENO MALE CHE SERGIO C’È – COME DAGO-ANTICIPATO, È TOCCATO A MATTARELLA METTERE UNA PEZZA AL DISASTRO DIPLOMATICO DELLA MELONI: IL CAPO DELLO STATO HA CHIAMATO MACRON. I DUE HANNO RIBADITO LA “GRANDE IMPORTANZA DELLA RELAZIONE TRA FRANCIA E ITALIA” E HANNO “CONDIVISO LA NECESSITÀ CHE VENGANO POSTE IN ATTO CONDIZIONI DI PIENA COLLABORAZIONE IN OGNI SETTORE SIA IN AMBITO BILATERALE SIA DELL'UNIONE EUROPEA”