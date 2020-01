MENO MALE CHE SILVIO C’E’ - "JOLE SANTELLI? LA CONOSCO DA 26 ANNI, MA NON ME L’HA MAI DATA": VIDEO! - BERLUSCONI SCATENATO A TROPEA. ELOGIA LA SANTELLI (“L’HO AVUTA ANCHE NEI MIEI GOVERNI, E’ BRAVA…") E SCHERZA CON IL SINDACO CHE HA QUALCHE PELO BIANCO DI TROPPO: L' INVITO A "TINGERE TUTTO…" - VIDEO

Silvio Berlusconi è in Calabria per tirare la volata alla candidata del centrodestra, Jole Santelli, in vista delle Regionali. Questa mattina, a Tropea, ha presentato dal palco la deputata cosentina di Forza Italia con una delle consuete battute a sfondo sessuale: “Alla mia sinistra c’è una signora, Jole Santelli. L’ha conosco da 26 anni, non me l’ha mai data”.

