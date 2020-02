13 feb 2020 18:51

MENO PIL PER TUTTI – AHIA! L’UE TAGLIA LE STIME SUL PRODOTTO INTERNO LORDO ITALIANO: NEL 2020 CRESCERÀ SOLO DELLO 0,3% E NEL 2021 DELLO 0,6%. TANTO PER CAMBIARE SIAMO GLI ULTIMI IN CLASSIFICA: “I RISCHI AL RIBASSO RIMANGONO PRONUNCIATI” - E POI CI SARÀ L’EFFETTO DEL CORONAVIRUS, CHE SARÀ UNA BORDATA PER L’ECONOMIA ITALIANA. AVVERTITE GUALTIERI E CONTE