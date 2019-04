MENO SOTTOSEGRETARI, PIÙ SOTTOVESTE! - ''CHI'' PUBBLICA LE FOTO DI VIRGINIA SABA, NUOVA FIDANZATISSIMA DI LUIGI DI MAIO, IN POSE ULTRA SEXY. GLI SCATTI RISALGONO A QUANDO LA BELLA SARDA VOLEVA FARE LA MODELLA TRA MASCHERE STILE 'EYES WIDE SHUT' E TRASPARENZE AMMICCANTI, PRIMA DI DIVENTARE GIORNALISTA, ASSISTENTE PARLAMENTARE E ORA FIRST LADY CON ISTANTANEA VOGLIA DI MATERNITÀ

Da ''Chi'' in edicola domani

Il settimanale “Chi” pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 10 aprile, una serie di eccezionali immagini che forse nemmeno Luigi Di Maio ha mai visto: sono le foto della sua fidanzata Virginia Saba quando, 9 anni fa, prima di diventare una brillante giornalista e assistente parlamentare, posava in lingerie trasparente per un fotografo.

Si tratta di scatti inediti che ritraggono la giornalista sarda, allora ventiseienne, con indosso della lingerie nera sexy e una maschera piumata in stile “Eyes wide shut” il celebre film di Stanley Kubrick, altre mentre mostra la schiena nuda e flessuosa in pose ad alto tasso erotico, altre ancora in bikini.

Nulla di cui vergognarsi, si intende, o che possa andare al di là di qualche scatto fatto per gioco da un fotografo a una bella ragazza che si diverte al mare o che ha deciso di regalarsi un book di immagini un po’ più sexy del normale solo per vanità personale o perché magari aspira a fare la modella o la showgirl. Certo, davanti a un presente di assistente parlamentare, per di più fidanzata con il vicepremier più giovane, in un quadretto di perfezione iconografica da fidanzatini di Peynet, queste foto faranno certamente parlare.

