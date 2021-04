Da liberoquotidiano.it

JILL BIDEN

E menomale che le figuracce alla Casa bianca le faceva fare Melania Trump. La first lady ha sempre un ruolo d'immagine importante negli Stati Uniti e le sue apparizioni vengono parecchio seguite da media e paparazzi.

Quest'ultimi sono rimasti stupiti quando hanno visto, nella giornata di ieri mercoledì 7 aprile, scendere Jill Biden dall'Air Force One di ritorno da un volo in California.

Il look, completamente nero, era completato da una gonna in pelle a pieghe che arrivava sopra il ginocchio e un paio di stivaletti con il tacco. Per completare il look da teenager, delle calze a rete decisamente accattivanti.

Non si sono fatti certo attendere i commenti sul web e i sui social che hanno scherzato sull'abbigliamento stravagante scelto dalla 69enne. "Madonna ha chiamato, rivuole il suo look pacchiano" si legge su Twitter.

"Potranno anche essere abiti costosi, ma sembra davvero volgare vestita in quel modo. Che imbarazzo di first lady" cinguetta ancora qualcuno sempre su Twitter. "Jill è davvero troppo anziana per indossare una gonna così corta e quelle calze in pubblico" scrive qualcuno a proposito della veneranda età della moglie di Joe Biden. Tuttavia, non tutti hanno attaccato l'outfit di Jill, qualcuno ha anche preso le sue difese: "La signora Biden può indossare ciò che vuole" ha scritto qualche supporter.

Non si tratta della prima volta che l'abbigliamento della first lady è oggetto di critica. Anche Michelle Obama e Melania Trump avevano ricevuto forti critiche in seguito a due episodi particolari.

Nel 2009, Michelle Obama è stata per giorni al centro del dibattito per aver indossato dei pantaloncini, ritenuti troppo corti e inappropriati, durante un viaggio di famiglia nel grand Canyon.

Anche Melania era stata criticata per il vestiario, il particolare le scarpe: durante una visita a Houston, in Texas, poco dopo il passaggio dell'uragano Harvey, Melania si era presentata con dei tacchi a spillo, suscitando grande scalpore.

