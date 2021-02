5 feb 2021 16:17

MENTRE IL “FATTO” PUBBLICA IN PRIMA PAGINA UNA VIGNETTA BY MANNELLI CHE ACCUSA MATTARELLA DI “GOLPE”, PETER GOMEZ CONSIGLIA AI GRILLINI DI NON FARE I MINCHIONI E DI ENTRARE IN MAGGIORANZA A SOSTENERE DRAGHI: “È UN UOMO DI GRANDE VALORE, IN GRADO DI ALZARE IL TELEFONO PER PARLARE SUBITO CON QUALSIASI LEADER MONDIALE. COME BANCHIERE EUROPEO HA POI DIFESO NON SOLO L'EURO, MA PURE IL NOSTRO PAESE. ANCHE PERCHÉ SE I 5S NON CI SARANNO AL LORO POSTO CI SARÀ LA LEGA…”