MENTRE STIAMO APPESI ALLA ROSA DEL CENTRODESTRA E AI DUBBI DI LETTA, IL MONDO BRUCIA – CI HA PENSATO IL PRESIDENTE AMERICANO BIDEN A RIPORTARE DRAGHI ALLA REALTÀ: IERI “SLEEPY JOE” HA INVITATO ANCHE IL PREMIER ITALIANO ALLA VIDEOCONFERENZA SULL’UCRAINA. UN’OCCASIONE PER RIBADIRE IL SOSTEGNO A KIEV E IL “COORDINAMENTO” TRA ALLEATI - L’ITALIA, INSIEME AI TEDESCHI, È LA PIÙ SCETTICA A UNA REAZIONE DURA CONTRO PUTIN. C’ENTRA IL GAS MA ANCHE I RAPPORTI ECONOMICI IN GENERALE: NON A CASOIL PRESIDENTE RUSSO DOMANI INTERVERRÀ A UN INCONTRO VIDEO CON IL MEGLIO DELL’IMPRENDITORIA ITALIANA

Estratto dell’articolo di Vincenzo Nigro per "la Repubblica"

mario draghi joe biden

Da giorni l'Italia sembra impegnata a seguire una soltanto "battaglia", quella che porterà un nuovo inquilino al Quirinale e forse imporrà un cambio anche a Palazzo Chigi. Ma ieri, invitando anche Mario Draghi alla videoconferenza con i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e con il segretario generale della Nato e i presidenti del Consiglio e della Commissione Ue Michel e Von der Leyen, il presidente americano Joe Biden ha ricordato all'Italia che in giro per l'Europa c'è dell'altro: il conflitto tra Ucraina e Russia che potrebbe diventare una guerra aperta.

MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN

È stata l'occasione, si è appreso da fonti di Palazzo Chigi, per «reiterare il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina», ribadire «l'importanza di mantenere il più stretto coordinamento tra gli alleati » ma anche «l'esigenza di una risposta comune», capace da un lato di tenere aperto il dialogo con la Russia per allentare le tensioni, ma di chiarire nel contempo «le gravi conseguenze che un ulteriore deterioramento della situazione potrebbe comportare».

tensione alle stelle russia ucraina

L'Italia, assieme alla Germania, fra i cinque Paesi Ue sentiti ieri da Biden, è il più scettico su una reazione dura alle pressioni di Vladimir Putin. In effetti, nel gennaio del 2022, il Paese guarda molto a se stesso.

volodymir zelensky con i soldati ucraini

(…) «Ormai è chiaro che Draghi non ha potuto o non ha voluto seguire i temi di politica estera, come la Libia e adesso la partita Russia-Ucraina», dice un diplomatico. «Ma era inevitabile in quest' anno di transizione».

truppe russe ammassate al confine con l ucraina

A differenza di altri alleati Nato, l'Italia non ha annunciato l'invio di truppe nell'Europa orientale, ma da ieri è coinvolta nell'esercitazione Neptune Strike 22, mentre la prossima settimana la portaerei Cavour e altre unità parteciperanno con la Truman americana all'esercitazione francese Clemenceau nel Mediterraneo Orientale, proprio quando cominceranno le manovre russe nella stessa aerea.

mario draghi joe biden g20 9

Ma al netto di iniziative militari, l'Italia resta un campo di battaglia, se non altro a livello di propaganda. Domani scende in campo Putin in persona: il presidente russo ha accettato di intervenire a un incontro video con il meglio dell'imprenditoria italiana.

Coordinati dalla Camera di commercio italo-russa, imprenditori italiani di prima linea dialogheranno con il capo del Cremlino. Ci saranno di capi di Eni, Enel, Snam, poi Marco Tronchetti Provera di Pirelli, Andrea Orcel di Unicredit, Guido Barilla presidente del gruppo omonimo. (…)

truppe russe a smolensk soldati russi Le aree di ammassamento delle truppe russe al confine con Ucraina escalation militare tra russia e ucraina navi russe in crimea vertice biden putin sull ucraina