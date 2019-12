5 dic 2019 20:05

I MERCATI NON STANNO A GUARDARE - L'AGENZIA DI RATING FITCH PREOCCUPATA PER ‘’LE TENSIONI POLITICHE TRA IL M5S E IL PD. LE COMPLESSE RELAZIONI TRA LE DUE FORMAZIONI RAPPRESENTANO UN RISCHIO PER LA DURATA DELL'ESECUTIVO” PER UNA ECONOMIA CHE RESTA PRATICAMENTE IN STAGNAZIONE