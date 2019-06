LA PARTITA A SCACCHI SULLA COMMISSIONE - MANFRED WEBER NON HA I VOTI NECESSARI PER ESSERE ELETTO PRESIDENTE SOPRATTUTTO PER L’OPPOSIZIONE DI MACRON - LA MERKEL VUOLE CONTROPARTITE PESANTI PER MOLLARLO AL SUO DESTINO: LA SIMULTANEA CADUTA DI OGNI CANDIDATO FRANCESE PER LA COMMISSIONE E LA PRESIDENZA DELLA BCE PER WEIDMANN - SE WEBER CADE, GLI OUTSIDER SONO IL PREMIER IRLANDESE LEO VARADKAR E LA BULGARA KRISTALINA GEORGIEVA…