16 apr 2020 12:27

MES, CHE STRESS - DOPO CRIMI, SEGNATEVI PATUANELLI: ''IL NO AL MES È DEFINITIVO, L'ITALIA NON DOVRÀ MAI ATTIVARLO''. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO STAMATTINA RIBADISCE CHE ''NON SI PUÒ ALIMENTARE UN DIBATTITO SURREALE. AL MOMENTO IL MES HA DELLE CONDIZIONALITÀ E NON C'È NESSUN DOCUMENTO CHE DIMOSTRI IL CONTRARIO - DA LUNEDÌ LE BANCHE POSSONO EROGARE I PRESTITI. LAVORIAMO A INDENNIZZI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE''