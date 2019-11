1. LA MES È FINITA: ''IL NEGOZIATO NON SI PUÒ RIAPRIRE'' - SCONTRO ALL'ULTIMO SANGUE AL SENATO TRA GUALTIERI E I LEGHISTI: ''PREOCCUPAZIONE DEL TUTTO INFONDATE, LE CITAZIONI DI CANNATA E VISCO SONO MANIPOLATE''. MA COME, I ''GROSSI RISCHI'' DI CUI PARLA IL GOVERNATORE SE LI È INVENTATE IL SITO DI BANKITALIA? - ''LA RISTRUTTURAZIONE AUTOMATICA DEL DEBITO È FALSA''. INFATTI NON È AUTOMATICA, MA NON SI PUÒ ESCLUDERE, E GIÀ QUESTO BASTA A FAR TREMARE I MERCATI - ''SE CI TIRIAMO INDIETRO DIAMO L'IDEA DI ESSERE FRAGILI'' 2. OCCHIO: IL 10 DICEMBRE IN SENATO CONTE RIFERIRA' SUL MES. SI VOTERA' UNA RISOLUZIONE, E LA MAGGIORANZA POTREBBE CAMBIARE . IN QUEL CASO CHE SUCCEDE, CADE IL GOVERNO? IL 13 A BRUXELLES SI VOTA IL FONDO SALVA-STATI, SAREBBE UN TERREMOTO PER L'UNIONE EUROPEA

IL 10 DICEMBRE CONTE AL SENATO RIFERIRÀ SUL MES, COME VOTERANNO?

giuseppe conte e ursula von der leyen a bruxelles

Da www.ilfattoquotidiano.it-Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità il prossimo 10 dicembre, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Le opposizioni, che avevano chiesto di anticipare alla prossima settimana le comunicazioni, lamentano che i tempi sono troppo lunghi.

Ma il presidente del Consiglio ribatte: “Il governo è responsabile e si siede ai tavoli difendendo gli interessi nazionali in modo serio, rigoroso, studiando i dossier. Oggi abbiamo scoperto che c’è un negoziato che è in corso da un anno: il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal leader dell’opposizione (Matteo Salvini, ndr), lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo di Mes, perché abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri” e ora c’è chi scopre che era al tavolo “a sua insaputa”.

ROBERTO GUALTIERI PIERRE MOSCOVICI

1.MES: GUALTIERI, NEGOZIATO NON SI PUÒ RIAPRIRE

(ANSA) - Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è possibile riaprire un negoziato? "La mia valutazione è no. Il testo è stato chiuso. C'è un lavoro su aspetti esterni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a proposito della riforma del trattato istitutivo del Mes durante un'audizione a Palazzo Madama. Quando, nei prossimi mesi, il Parlamento italiano sarà chiamato a ratificare il testo della riforma (che a dicembre sarà all'esame dell'Eurogruppo e del COnsiglio Ue) "sono abbastanza fiducioso", ha detto Gualtieri.

2.MES: GUALTIERI,CITAZIONI CANNATA E VISCO SONO MANIPOLATE

(ANSA) - Nel dibattito sulla riforma del Mes "c'è un processo manipolatorio che utilizza affermazioni fuori contesto". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in risposta a una domanda durante la sua audizione a Palazzo Madama. Gualtieri ha detto che la citazione di Maria Cannata, ex dirigente del Tesoro per il debito pubblico, secondo cui la riforma del Mes avrebbe fatto balzare lo spread "non è neanche quella letterale, è un'affermazione precedente a questo trattato, è una cosa falsa, manipolatoria".

roberto gualtieri

"Lei - ha proseguito Gualtieri rivolgendosi al senatore Adolfo Urso (FI) ha manipolato l'affermazione del governatore Ignazio Visco", il quale ha poi precisato che "questa riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano, non c'è scambio fra assistenza finanziaria e ristrutturazione debito".

3.MES: GUALTIERI, PREOCCUPAZIONI DEL TUTTO INFONDATE

Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte al lavoro sul Def

(ANSA) - Le preoccupazioni sul Meccanismo europeo di stabilità, che "adesso in alcuni settori sembra suscitare grande interesse", sono "del tutto infondate e basate su informazioni non precise e non corrette". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri durante un'audizione alle commissioni riunite Finanze e politiche Ue a Palazzo Madama.

4.MES:GUALTIERI,RISTRUTTURAZIONE AUTOMATICA DEBITO?FALSO

(ANSA) - "Chi scrive che la riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) introduce una ristrutturazione automatica del debito dice una cosa falsa'', riferendosi all'automatismo che avrebbero voluto alcuni Paesi 'falchi' e su cui "c'è stato il negoziato più duro, fortunatamente concluso con la vittoria dell'Italia e di altri che hanno detto no".

5.MES: GUALTIERI, FALSO CHE CI SIA STRETTA CRITERI SALVATAGGI

(ANSA) - "Ho letto divertenti tesi secondo cui la riforma del Mes introduce un criterio di sostenibilità debito per la concessione dei fondi: devo annunciarvi che c'era, ed è rimasto".

6.MES: GUALTIERI, 'COMICO' CHE MINACCI STABILITÀ ITALIA

(ANSA) - Che la modifica alle linee di credito precauzionali introdotta dalla riforma del Meccanismo europeo di stabilità "rappresenti una terribile innovazione che definisce due categorie di Paesi, o attenti alla stabilità finanziaria dell'Italia, lo trovo comico".

goofy 7 alberto bagnai claudio borghi

7.MES: GUALTIERI, RADDOPPIANO RISORSE FONDO SALVA-BANCHE

(ANSA) - Il 'backstop', ossia la disponibilità del Meccanismo europeo di stabilità ad essere utilizzato dal fondo per le risoluzioni bancarie, "raddoppia" i fondi disponibili per salvare le banche: si tratta dunque "di un successo per l'Italia".

8.MES:GUALTIERI,FALSO CHE TOLGA POTERI A COMMISSIONE UE

(ANSA) - "Il Meccanismo europeo di stabilità non può occuparsi di politiche economiche" e la volontà del ministero delle Finanze tedesco di farne una sorta di ministero delle Finanze europeo che si occupasse di politiche economiche non ha prevalso nella riforma del trattato istitutivo. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, smentendo alcune ipotesi dell'opposizione che evocano uno svuotamento di poteri della COmmissione europea - organismo più politico - a favore di un organismo tecnico come il Mes. "L'analisi di sostenibilità del debito - ha proseguito Gualtieri - la continua a fare la Commissione europea assieme al Mes. Chi decide se si da un programma (di salvataggio, ndr) o no sono gli Stati membri, azionisti del Mes, nell'Eurogruppo. Non cambia una virgola nel trattato".

9.MES: GUALTIERI, CI BATTEREMO PER COMPLETARE UNIONE BANCARIA

(ANSA) - Il dibattito sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dovrebbe concentrarsi sulla necessità che ci sia un rilancio dell'Unione bancaria, e su questo il governo assicura "un chiaro impegno alla salvaguardia dell'interesse europeo e nazionale".