LA MESSA È FINITA PER SALVINI - DA DOVE È SPUNTATA LA LOCANDINA DELLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON IL “CAPITONE” A ROMA? LA LEGA SMENTISCE CHE SIA UNA GRAFICA “AUTORIZZATA”: “QUALORA PARTECIPASSE A UN’INIZIATIVA RELIGIOSA LO FAREBBE CON LA DOVUTA SOBRIETÀ” (NON AVEVAMO DUBBI). LA CELEBRAZIONE NEL FRATTEMPO È STATA ANNULLATA - A FAR GIRARE L’IMMAGINE SAREBBE STATO UN IMPRENDITORE ROMANO…

LA MESSA CON MATTEO SALVINI

1 - SE SALVINI VA IN CHIESA

Niccolò Carratelli per “La Stampa”

Che poi quella locandina era perfetta per entrare nell'album della "Bestia" salviniana. Il faccione sorridente del capo a dominare la scena, l'altare illuminato sullo sfondo. "Santa Messa con Matteo Salvini, 21 dicembre, ore 18".

Manifesto social, con i simboli della Lega e del gruppo europeo "Identità e Democrazia". Mostrare il rosario ai comizi e parlare con la Madonna a Fatima non gli basta più, ora vuole celebrare lui l'eucaristia, altro che Quirinale.

E invece no, delusione: è «una grafica mai pensata né autorizzata, un abuso» fa sapere lo staff. «Qualora Salvini partecipasse a un'iniziativa religiosa lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà». Ovviamente.

meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi

2 - POLEMICHE SULLA "MESSA CON SALVINI". POI LA CELEBRAZIONE VIENE ANNULLATA

Marco Iasevoli per www.avvenire.it

È diventata virale, e ha poi causato una forte polemica politica, un’immagine girata sui social network che pubblicizzava, in caratteri giganti, la «Santa Messa con Matteo Salvini». L’appuntamento era previsto per martedì prossimo presso la cappella della Domus Mariae, a Roma.

Nell’immagine, tuttora reperibile in rete e anticipata dal Corriere della sera, oltre al volto del segretario della Lega vi sono i simboli del Carroccio e del gruppo europeo Identità e democrazia, oltre allo sfondo di una chiesa. Sui social e tra gli altri partiti è montata la protesta intorno a un evidente strafalcione comunicativo: pareva che la "star" della messa fosse Salvini.

MATTEO SALVINI CON IL ROSARIO

La Domus Mariae rappresenta tuttora la struttura in cui, ai piani inferiori, ha sede l’Azione cattolica italiana. Da anni l’attività alberghiera e convegnistica è affidata però in gestione a operatori privati del comparto. Anche l’utilizzo della cappella cara all'associazionismo cattolico non è "mediato" dall’Ac ma concesso in modo diretto da chi gestisce la struttura. La presidenza nazionale dell’Ac, tuttavia, vista l’immagine circolata sul web, ha diramato una nota in cui ha comunicato che «la celebrazione non si terrà».

matteo salvini e la madonna 2

L’associazione ha concordato con l’attuale gestore della struttura, Th resorts, l’inopportunità di lasciar svolgere il rito religioso alla luce delle modalità con cui è stata promossa. La stessa società concessionaria, scrive l’Ac nella nota, non era a conoscenza della «strumentalizzazione intorno alla celebrazione». La presidenza nazionale dell’Ac giudica «grave» la «strumentalizzazione di una celebrazione liturgica» e «stigmatizza» l’accaduto.

In serata la stessa Lega ha fatto sapere che «il partito e lo staff di Salvini non hanno mai autorizzato la grafica, che è da considerare a tutti gli effetti un abuso». A far girare l’immagine sarebbe stato un imprenditore romano cui era stata affidata l’organizzazione della serata con buffet e messa.

