LA METAMORFOSI DI LUIGINO: NEL 2017 VOLEVA “ANDARE OLTRE LA NATO”, ORA È PIÙ ATLANTISTA DI BIDEN! – ANCHE DI MAIO È ANDATO IN UCRAINA A PORTARE I SALUTI A ZELENSKY: “IL NOSTRO SOSTEGNO CONTINUA. BISOGNA FERMARE QUESTA GUERRA. IRPIN È DISTRUTTA E IN ITALIA C’È CHI ANCORA NEGA I FATTI AVVENUTI QUI. CHI MINIMIZZA È COMPLICE” – IL PRESIDENTE UCRAINO: “L’ITALIA È DIVENTATA UNO DEI PRINCIPALI STATI CHE CI HANNO SOSTENUTO”. MA LO RIMARRÀ?

luigi di maio in ucraina 3

"Non potevamo ignorare il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci. Il nostro sostegno al popolo di Kiev, a questa 'resistenza europea', continua. E oggi sono qui in Ucraina per portare il sostegno del nostro Paese". Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio è arrivato questa mattina a Kiev. Successivamnete ha visitato Irpin. “Bisogna fermare immediatamente questa atroce guerra, dobbiamo ricercare con tutte le forze la pace”. La visita è in corso mentre i missili continuano a colpire alcune città del paese dove è cominciata la guerra 6 mesi fa.

volodymyr zelensky luigi di maio 1

Il capo della Farnesina, in missione in Ucraina, ha poi incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che "l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino". Di Maio ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica "per ritrovare la pace e difendere la democrazia".

E dopo la visita a Irpin scrive: "Morte e crudeltà. Città distrutte, rase al suolo: questa è la verità. La guerra è vera, guardate queste immagini. Chi minimizza è complice del massacro", si legge sul profilo social del capo della Farnesina.

luigi di maio in ucraina 2

“L'Italia è diventata uno dei principali stati che hanno sostenuto l'Ucraina, la nostra società, gli sfollati costretti”. Ha detto Volodymyr Zelensky nel ricevere il ministro italiano a Kiev.

Ringrazio il ministro degli esteri Luigi Di Maio per la visita. E anche al Governo della Repubblica Italiana, personalmente presidente del Consiglio Mario Draghi, a tutta la società italiana per il sostegno all'indipendenza e alla sovranità dell'Ucraina. Questo è molto importante e prezioso per noi".

luigi di maio in ucraina

Previsto l'incontro anche con il ministro degli interni e degli esteri ucraini.

