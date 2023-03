PER METTERE ALLO STESSO TAVOLO BERLUSCONI E MELONI (CON I RISPETTIVI PARTNER) CI VOLEVA LA FESTA A SORPRESA PER I 50 ANNI DI MATTEO SALVINI,

DAGOREPORT

giorgia meloni matteo salvini silvio berlusconi al compleanno di salvini

Ci voleva la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, organizzata in gran segreto da Francesca Verdini in un agriturismo fighetto a Uggiate Trevano, in provincia di Como, per far sedere allo stesso tavolo Berlusconi e Meloni (con la "moglie" Marta Fascina il primo, con Giambruno e figlia Ginevra al seguito la seconda).

Un centinaio gli invitati, tra amici strettissimi, parenti, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Presente al party anche Antonio Angelucci, l'editore di "Libero" e de "il Tempo", che ha da poco acquistato il 70% de "il Giornale” dal Cav (contro la sua volontà). Presente anche Sandra Carraro. E Flavio "Kit Cat" Cattaneo e Sabrina Ferilli, attovagliati tra Sallusti e Porro, che ci facevano di bello? Cercasi disperatamente un posto alle poste?

FESTA DI COMPLEANNO A SORPRESA DI MATTEO SALVINI A UGGIATE TREVANO - IL MENU

Oltre ai presenti, stanno facendo rumore anche i grandi assenti: Licia Ronzulli, Attilio Fontana, Vittorio Feltri, Augusto Minzolini, Maurizio Belpietro e Vittorio Sgarbi.

Il menù? Due primi e un secondo: pacchero al ragù bianco ed emulsione di prezzemolo, risotto alle erbe aromatiche e spinaci e manzo scottato e verdurine di stagione dell'orto. Prosit!

meloni berlusconi salvini al quirinale

