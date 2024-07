METTETE A LETTO LE PUPE: ANDREA GIAMBRUNO È ARRIVATO IN PUGLIA E GIÀ FA IL PROVOLONE – IN ATTESA CHE GIUNGANO SUI LIDI DEL SALENTO ANCHE L’EX COMPAGNA, GIORGIA MELONI, E LA FIGLIA, GINEVRA, ORA A PECHINO, IL GIORNALISTA SI RILASSA A PORTO CESAREO DAVANTI A UNA BELLA E PROCACE MORA CHE SEMBRA UNA SOSIA DI NUNZIA DE GIROLAMO – CIUFFO ALL’INDIETRO E PETTO ALL’INFUORI, COSA AVRÀ DETTO ALLA SIGNORINA GIAMBRUNO? AVRÀ RICICCIATO I VECCHI CAVALLI DI BATTAGLIA SU “FOURSOME” E SCOPATE?

Estratto dell’articolo di Davide Carlucci per www.repubblica.it

andrea giambruno in vacanza in puglia

Non è ancora definito se e soprattutto quando (ma tutto lascia presupporre che sia ad agosto) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in vacanza in Puglia quest'estate. Quel che è sicuro è che il suo ex compagno, Andrea Giambruno, è già in zona.

Ieri pomeriggio il conduttore televisivo, in rotta con la premier dopo i fuorionda sessisti diffusi da Striscia la notizia, era in una spiaggia a Porto Cesareo. Una circostanza che potrebbe essere interpretata come una conferma della sua decisione di trascorrere anche quest'anno le ferie di agosto con Giorgia Meloni e con la figlia Ginevra in masseria Beneficio a Ceglie Messapica, come era trapelato qualche giorno fa.

i fuori onda di andrea giambruno

[…] Meloni […] alla Puglia è particolarmente legata: poche settimane fa ha portato a Borgo Egnazia, resort a Savelletri di Fasano nel Brindisino, il suo primo G7. Ecco dunque lo scatto di Giambruno a lido Bonavista, a Torre Castiglione, località di Porto Cesareo in provincia di Lecce.

