HO UN SASSOLI NELLO STIVALE – INSIEME A MATTARELLA, LA TENUTA DEL BELPAESE È NELLE MANI DEL PRESIDENTE DEGLI EURODEPUTATI DAVID SASSOLI, L’UNICO DEL PD CHE PUÒ ASPIRARE IN AUTUNNO A PRENDERE IL POSTO DI CONTE: ''SE IL RECOVERY PLAN NON SARÀ ALL'ALTEZZA DELLE AMBIZIONI, IL PARLAMENTO NON LO SOSTERRÀ” – E SUBITO METTE IL DITO NELLA PIAGA ITALIANA: “NON BASTA DIRE QUANTI SOLDI SONO DISPONIBILI, SI DEVE SPIEGARE A COSA SERVONO E PER QUALI PIANI”