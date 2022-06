METTIAMOCI UN...PETRO SOPRA - LA STORICA VITTORIA DI GUSTAVO PETRO IN COLOMBIA (PRIMO PRESIDENTE DI SINISTRA DELLA STORIA DEL PAESE) È UN FORTE SEGNALE PER TUTTO IL SUDAMERICA - L'EX GUERRIGLIERO DEL M-19 È RIUSCITO NELL'IMPRESA IMPOSSIBILE PER LE SINISTRE EUROPEE: ALLARGARE IL CONSENSO, MOBILITARE L'ELETTORATO DI RIFERIMENTO E AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO - AL SUO FIANCO FRANCIA MARQUEZ, PRIMA VICEPRESIDENTE AFRO-COLOMBIANA DEL PAESE…

Elena Marisol Brandolini per “il Messaggero”

gustavo petro 1

«Da oggi la Colombia cambia, è un'altra», esordisce così il neo-presidente della Colombia Gustavo Petro nella sera di domenica, mentre elettori e militanti si riversano sulle vie di Bogotá e del paese per festeggiare il primo presidente di sinistra della storia colombiana. Le urne gli hanno appena attribuito una vittoria chiara sul suo antagonista Rodolfo Hernández, il settantasettenne imprenditore del settore delle costruzioni anche detto il Trump colombiano, che attraverso un abile uso delle reti sociali si era imposto al primo turno sul candidato della destra tradizionale con un discorso venato di populismo d'estrema destra.

gustavo petro 2

Entrambi i candidati giunti al ballottaggio di domenica erano espressione del cambio e del rifiuto dell'establishment, ma di un cambio fondato su modelli opposti. Perché quello di Petro, come ha spiegato nel suo primo discorso da presidente, vuole costruire «una politica dell'amore, lasciando indietro l'odio».

IL LEADER

francia marquez 3

«Le elezioni mostrano due Colombie, ma noi vogliamo che la Colombia sia una. E perciò abbiamo bisogno dell'amore come di una politica del dialogo e della comprensione reciproca», ha spiegato il leader progressista, circondato dai suoi collaboratori, da tre dei suoi cinque figli, dalla moglie. A fianco di Francia Márquez, l'attivista per i diritti umani e delle donne e per la difesa dell'ambiente, che si è appena convertita nella prima vicepresidente afro colombiana del paese e che dal palco poco prima aveva affermato come impegno la riconciliazione della nazione, «per la pace, senza paura e con allegria».

gustavo petro francia marquez 1

La sua candidatura ha rappresentato il valore aggiunto della campagna elettorale del Pacto Histórico, la coalizione con cui le sinistre hanno vinto, conquistando il voto delle donne, della comunità nera e del collettivo Lgtbi che hanno votato Petro perché c'era lei. Petro conclude il suo discorso assicurando che «non utilizzeremo il potere per distruggere l'avversario», ma che il governo del paese «farà della Colombia una potenza mondiale della vita, basata sulla pace, la giustizia sociale e la giustizia ambientale».

IL VOTO

Gustavo Petro

La vittoria di Petro, che pure era arrivato primo al ballottaggio, è stata incerta fino all'ultimo, fino al momento dello scrutinio quando si è visto che la distanza da Hernández aumentava a ogni aggiornamento. Petro ha vinto al Nord e al Sud del paese, sulla costa del Pacifico e nella capitale. Ha saputo consolidare il voto del primo turno e, soprattutto, è riuscito nell'impresa che ormai in Europa è così difficile per la sinistra: quella di allargare il consenso, mobilitando l'elettorato di riferimento, fino ad aumentare la partecipazione al voto di tre punti, oltre un milione di votanti in più.

gustavo petro francia marquez 2

Del nuovo presidente dicono che sia testardo, distratto, tanto da non guidare un'automobile e riservato, anche se negli incontri pubblici dà il meglio di sé. È la terza volta che prova a diventare presidente, ha un'esperienza politica istituzionale ultraventennale come parlamentare e sindaco di Bogotá, ha un breve passato di guerrigliero in gioventù. La sua oratoria è fatta di parole chiare che arrivano al cuore e al cervello delle persone.

TORTURATO IN CARCERE

Gustavo Petro

Nato nell'aprile del 1960 in Ciénaga de Oro, un paese del Caribe, figlio di una coppia di insegnanti, Gustavo Petro frequenta la stessa scuola di preti in cui studiò Gabriel García Márquez. Perciò, quando a 17 anni entra nel movimento guerrigliero M-19, assume come nome di battaglia quello di Aureliano, il personaggio centrale di Cent' anni di solitudine. Finisce in carcere e viene torturato dai militari, poi nel 1990, quando il M-19 firma la pace con il governo, ritorna alla vita civile.

Nel 1991 viene eletto al Congresso, ma deve rifugiarsi in Europa per non essere assassinato come ex-guerrigliero. Ed è nel vecchio continente che scopre l'ambientalismo, convincendosi che il Sudamerica deve abbandonare il modello di sviluppo estrattivista. Tornato in patria, nel 1998, si prepara a diventare l'oppositore implacabile del presidente conservatore Álvaro Uribe.

Gustavo Petro

Il suo passato gli è valso una ostilità che gli aveva finora impedito di andare oltre nella carriera politica. Ma questa volta il todos contra Petro non ha funzionato e Petro vuole girare pagina. Perché il cambio che propone non è per vendicarsi, ma per relegare l'odio a un'epoca del passato.

ARTICOLI CORRELATI

francia marquez 2

supporter di gustavo petro

Gustavo Petro

Gustavo Petro

Gustavo Petro

Gustavo Petro 8

francia marquez 1

supporter di gustavo petro 1

Gustavo Petro

Gustavo Petro

supporter di gustavo petro 2

supporter di gustavo petro

gustavo petro

rodolfo hernandez

GUERRIGLIERI M-19

GUSTAVO PETRO

francia marquez 4