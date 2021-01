MI FAUCI IL PIACERE - IL VIROLOGO AMERICANO TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO IN CONFERENZA STAMPA DOPO L'ADDIO DI TRUMP: "PROVO UN SENTIMENTO LIBERATORIO A POTER PARLARE DI SCIENZA. C'ERANO COSE CHE SONO STATE DETTE, PER ESEMPIO RIGUARDO L'IDROSSICLOROCHINA, CHE ERANO DAVVERO SCOMODE, PERCHÉ NON BASATE SUI FATTI"... - VIDEO

Da www.corriere.it

anthony fauci si vaccina

Anthony Fauci sembra più leggero, sollevato dal peso dell'amministrazione Trump. È lui stesso a dirlo ai giornalisti, nella prima conferenza stampa dopo l'inaugurazione della presidenza Biden, quando un cronista gli chiede le sensazioni provate dopo l'addio di Trump, se si senta più libero a riguardo: "Sì, ma lei ha detto che stavo scherzando. Ero molto serio a riguardo. Non stavo scherzando". Questa la risposta del virologo Usa, che si mostra sorridente e decisamente più rilassato che in passato.

ANTHONY FAUCI

"Una delle cose che faremo è essere completamente trasparenti, aperti e onesti. Se le cose vanno male, non puntare il dito, ma correggerle e fare in modo che tutto ciò che facciamo sia basato su scienza e prove. Voglio dire, è stata letteralmente una conversazione che ho avuto 15 minuti fa con il presidente" ha spiegato Fauci, neo eletto consigliere del presidente Biden per le questioni sanitarie.

anthony fauci e la famiglia 3

"È molto chiaro che c'erano cose che sono state dette, sia riguardo l'idrossiclorochina e altre cose del genere, che erano davvero scomode, perché non erano basate su fatti scientifici. Posso dirvi, non mi piace affatto essere in una situazione di contraddizione con il presidente. Quindi era davvero qualcosa che sentivi di non poter effettivamente dire, qualcosa per cui ci sarebbero state ripercussioni al riguardo. L'idea che tu possa salire qui e parlare di ciò che sai, quali sono le prove, cos'è la scienza è un sentimento un liberatorio", ha concluso Fauci.

anthony fauci donald trump donald trump e anthony fauci anthony fauci donald trump