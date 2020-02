MI MANIFESTO CONTRO - VIDEO: DI MAIO A SORPRESA SALE SUL PALCO E LA FOLLA LO ''COSTRINGE'' A CANTARE L'INNO DI MAMELI - A SANTI APOSTOLI, UNA PIAZZA NON DIFFICILE DA RIEMPIRE, SFILANO I VERTICI DEL MOVIMENTO: OLTRE AI VITALIZI, C'E' L'ATTACCO ALLA RIFORMA BONAFEDE COME MOTIVO DI PROTESTA - L'INVIATO DELLE ''IENE'' FILIPPO ROMA VIENE AGGREDITO DAI MANIFESTANTI

Siamo a piazza Santi Apostoli a Roma, dove il M5s prova a ritrovare un poco di unità, almeno di facciata, manifestando contro i vitalizi. Una manifestazione che ha fatto emergere tutte le spaccature grilline, con la piazza ed esponenti di spicco che di fatto chiedono di interrompere l'esperienza di governo con il Pd (esperienza per il M5s ad ora tragica in termini di consenso perso).

paola taverna

Tra chi prende parte all'appuntamento, anche l'ex capo politico, Luigi Di Maio. E quando sale sul palco, le persone radunate a Roma lo accolgono in un modo un poco spiazzante: cantando l'Inno d'Italia, che viene intonato anche da Giggino. Immagini, bisogna ammetterlo, un poco spiazzanti: che c'entra l'inno nazionale con Di Maio?

FILIPPO ROMA AGGREDITO ALLA MANIFESTAZIONE ANTI-VITALIZI: MILITANTI M5S CONTRO L'INVIATO DE LE IENE

alfonso bonafede luigi di maio

È ormai risaputo che quando gli attivisti del Movimento 5 Stelle vedono Filippo Roma, l'invitato delle Iene, perdono completamente la testa e dimenticano ogni principio democratico e di civiltà. Il giornalista è stato aggredito verbalmente da alcuni manifestanti in piazza Santi Apostoli, dove si svolge l'evento anti-vitalizi. "Servo, vai dai tuoi padroni", gli hanno gridato alcuni grillini. Filippo Roma è stato così scortato verso l'uscita per evitare che la situazione degenerasse. In pochi mesi l'odio del M5S si è scatenato nuovamente contro l'inviato delle Iene, che lo scorso ottobre a Napoli era stato protagonista suo malgrado di "un tentativo di linciaggio", come lo aveva lui stesso definito all'Adnkronos. I grillini lo detestano per le inchieste che ha fatto sul M5S, dimenticando che Filippo Roma si è occupato anche di membri del Pd e di Forza Italia: ma questo a loro non interessa, vietato toccare le malefatte del loro adorato Movimento.

filippo roma aggredito alla manifestazione m5s

DI MAIO: ''DIFENDEREMO BONAFEDE E LA SUA RIFORMA''

Il MoVimento ritorna in piazza e alle radici della battaglia anticasta, oggi a Roma contro i vitalizi dei parlamentari. Un elisir di giovinezza, ma due governi e un capo politico dopo, subìto il flop in Emilia Romagna, c'è più di qualche ruga sul volto dei cinquestelle. E' la prima apparizione di peso di Luigi Di Maio dopo le dimissioni

LA DIRETTA dalla piazza

"Noi vogliamo uno Stato in cui gli onesti vanno avanti e i furbi no. La giustizia nel nostro Paese significa tutelare chi si comporta correttamente. E dopo tanti ministri opportunisti finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d'un pezzo e dobbiamo difendere la riforma della prescrizione che dice una sola cosa: non esistono scorciatoie per chi vuole fare il furbo", dice Luigi Di Maio chiamando sul palco della piazza M5S il ministro Alfonso Bonafede.

"Noi siamo qui non contro qualcuno, noi siamo qui per rivendicare il diritto ad essere il M5S - afferma Bonafede -. La piazza di oggi va oltre il tema della vitalizi, siamo qui per dire che l'unico privilegio che deve avere un parlamentare è essere portavoce dei cittadini. Il M5S è cresciuto, non cedendo mai alle provocazioni perché cedendo a queste si fa solo il gioco dei provocatori. Noi andiamo avanti con i nostri valori".

patuanelli fraccaro

Prende la parola il capo politico M5s, Vito Crimi: "Qualcuno ci ha dato per finiti e pensava di prendersi tutto quello che noi avevano tolto, ma non avevano fatto i conti con voi, con i cittadini. Oggi dimostriamo che quello che abbiamo fatto finora, non si tocca: il reddito di cittadinanza, lo spazza-corrotti, l'abolizione dei vitalizi e nessuno deve mettere il becco sulla prescrizione". Crimi chiama poi sul palco gli attivisti Sara e David che hanno dato l'input per l'iniziativa di oggi.

fraccaro in piazza manifestazione contro vitalizi m5s