11 apr 2020 19:19

MI SCAPPA IL VIDEOMESSAGGIO - C'ERA TALMENTE TANTA GENTE IN GIRO CHE MATTARELLA È STATO COSTRETTO A FARE GLI AUGURI A SORPRESA AGLI ITALIANI, IN REALTÀ PER DIRE LORO DI TENERE DURO ANCORA QUALCHE SETTIMANA PER NON BUTTARE NEL SECCHIO I RISULTATI OTTENUTI FINORA - ''SARÀ PASQUA IN SOLITUDINE, ANCHE PER ME. LA VITTORIA PUÒ ESSERE VICINA SE RISPETTIAMO LE MISURE DI COMPORTAMENTO''