27 mar 2021 12:45

MICCICHÈ È PAZZO O C’È UN PAZZO CHE VA IN GIRO SPACCIANDOSI PER MICCICHÈ? – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA COMUNICA ALL’AULA CHE C’È UN CASO DI POSITIVITÀ AL CORONAVIRUS E POI SBROCCA: “QUANDO HO DETTO CHE BISOGNAVA FARE I VACCINI AI DEPUTATI SONO STATO PRESO PER IL CULO. SONO TALMENTE INCAZZATO CHE VORREI AMMAZZARE A QUALCUNO” – “ERA MATEMATICO CHE ACCADESSE. PRIMA CI SONO I POVERI, GLI AVVOCATI, I MAGISTRATI. E NOI? NOI SIAMO LA CASTA DI MERDA. E IO RISCHIO LA VITA” – VIDEO STRACULT