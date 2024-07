MICHELLE, MA BELLE! FERRARA ROMPE GLI INDUGI: MA QUALE KAMALA HARRIS, QUI SERVE MICHELLE OBAMA PER PRENDERE A CALCI NEL CULO IL REVENANT DELLA SCALA MOBILE DELLA TRUMP TOWER. SE CHIAMATA ALL’UNANIMITÀ, SAREBBE IN GRADO DI FAR SCOMPARIRE L’ARANCIONE MASCHIO ALFA TINGENDOLO DI NERO E DI UNA RETORICA UNIFICANTE DA FAR IMPAZZIRE LE FOLLE LIBERAL, I GIOVANI, LE DONNE, LE MINORANZE E LE MAGGIORANZE. E ALLORA, CHE COSA ASPETTANO?"

Giuliano Ferrara per il Foglio - Estratti

La sua vice parte battuta in tutti i sondaggi.

michelle obama ospite al podcast on purpose 3

Michelle Obama è universalmente conosciuta e riconosciuta come una donna in gamba e ha un’esperienza di otto anni alla Casa Bianca, senza mansioni ufficiali, tranne quelle della First Lady, ma nella contiguità quotidiana con i meccanismi di formazione delle decisioni, giuste o sbagliate.

Il fattore importante, come si comincia a dire nei corridoi della Reuters e della politica americana, è che se chiamata all’unanimità, se accettasse, e sono due “se” grandi come una casa ma superabili, sarebbe in grado di far scomparire l’arancione maschio alfa tingendolo di nero, di femminile alfa-plus e di una retorica unificante da far impazzire le folle liberal, i giovani, le donne, le minoranze e le maggioranze, le constituency piuttosto ampie dei democratici americani dopo quattro anni di successi veri anche se non attribuiti per debolezza di leadership comunicativa.

donald trump

L’odio della destra internazionale che la circonda sarebbe un carburante formidabile per la sua candidatura, e Michelle ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, my Michelle, prenderebbe letteralmente a calci nel culo il revenant della scala mobile della Trump Tower. E allora, che cosa aspettano?

