MICHETTI CHI? QUELLO CHE HA PERSO! - IL DIRETTORE EDITORIALE DI RADIO RADIO, ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, SPIN DOCTOR DI MICHETTI, “DRIBBLA” IL KO DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA E CI METTE PIU’ DI 1 ORA PER AMMETTERE LA SCONFITTA (PREFERENDO PARLARE DI CALCIO) – IL BOTTA E RISPOSTA CON DIEGO BIANCHI "ZORO" E LA RICHIESTA A GUALTIERI DI AVVALERSI DELLA GRANDE ESPERIENZA DI MICHETTI: "E' IL MOMENTO DELLA PACIFICAZIONE"

F.D.F. per il "Corriere della Sera"

DI GIOVAMBATTISTA MICHETTI

Ci mette più di un'ora Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, in diretta dal comitato di Michetti a Tor Marancia, prima di dire che la corsa a sindaco di Roma l'aveva vinta Roberto Gualtieri. Dalle 14 a oltre le 16 di ieri il conduttore - spin doctor di Michetti - parla a ruota libera delle polemiche su Juve-Roma sull'emittente che ha lanciato «il tribuno» e lo ha sostenuto per tutta la campagna elettorale.

Alle 15.30 il conduttore prova a fare intervenire Diego Bianchi di Propaganda live che stava registrando con la solita telecamerina: «Vieni Diego, tu che sei della Roma: come va?». «Beh, dipende - risponde Bianchi malizioso -. A me molto bene. A te male male...». Di Giovambattista incassa la bordata con eleganza: «Vorrei capire da voi - dice ai radioascoltatori - se Roma e Juve rischiano davvero di non centrare la Champions...».

ilario di giovambattista

Dopo le 16, quando la sconfitta di Michetti non è più in dubbio, Di Giovambattista mette le mani avanti: «Vorrei fare un grande in bocca al lupo a Gualtieri che mi auguro si avvarrà della grande esperienza di Enrico Michetti. È il momento della pacificazione».

enrico michetti dopo la sconfitta 1 enrico michetti dopo la sconfitta MEME SULLA VITTORIA DI GUALTIERI