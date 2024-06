BIDEN PROVATO (E TRUMP LO CAPISCE)

Biden spaesato dai parà della Folgore, confuso, affaticato e provato dalla condanna del figlio. Le condizioni di salute del presidente riempiono notiziari e giornali a tal punto che la first lady Jill è scesa in campo per difenderlo: «Joe e l'altro ragazzo [Trump, ndc] hanno essenzialmente la stessa età. Joe è un ottantunenne sano e saggio, pronto a lavorare per voi ogni giorno e rendere migliore il vostro futuro. È uno dei presidenti più efficaci proprio per la sua età».

A stupire, però, è Donald Trump che per la prima volta prova empatia nei confronti di Biden. Non per l'età, ma per la tossicodipendenza del figlio: «Lo capisco bene, ho vissuto la stessa cosa con alcune persone della mia famiglia». Il riferimento va al fratello morto per alcolismo: «È una situazione difficile per un padre, è difficile per un fratello o una sorella. È dura per ogni famiglia coinvolta»

TRUMP, 'NON SONO RAZZISTA, HO MOLTI AMICI AFROAMERICANI'

(ANSA) - - "Ho molti amici afroamericani, se fossi razzista non sarebbero amici". Lo ha detto Donald Trump. "Non starebbero con me neanche per due minuti se pensassero che sono razzista. Non sono razzista", ha aggiunto l'ex presidente precisando che gli afroamericani possono rapportarsi a me" perché sono "discriminato" dal sistema giudiziario come loro.

'TRUMP GUARDA AL DIBATTITO CON BIDEN, AL VIA PREPARAZIONE'

(ANSA) - Donald Trump ha iniziato a prepararsi per il dibattito con Joe Biden il 27 giugno. Secondo indiscrezioni, l'ex presidente ha partecipato a Washington, dopo la visita in Congresso, a una sessione con i senatori Marco Rubio e Eric Schmitt. Lo staff di Trump non parla di preparazione ma di sessioni di aggiornamento delle politiche, riporta il New York Times. Quella con Rubio e Schmitt ha riguardato il 6 gennaio e come l'ex presidente dovrebbe rispondere al riguardo durante il dibattito, incluso sulla possibile grazia per chi ha partecipato all'assalto al Congresso.

TRUMP, TUTTI I PRESIDENTI DOVREBBERO SOTTOPORSI A TEST COGNITIVO

(ANSA) - "Tutti i presidenti dovrebbero essere sottoposti a test cognitivi". Lo afferma Donald Trump, tornando a chiedere un test pr Joe Biden, il "peggiore presidente della storia".

TRUMP, EVITERÒ LA TERZA GUERRA MONDIALE, A CUI SIAMO VICINI

(ANSA) - "Taglierò le tasse, eliminerò quelle sulle mance". Lo afferma Donald Trump nel corso di un comizio al 'Club 47 Usa', un suo fan club in Florida. "Considero ogni mia incriminazione un badge d'onore. Se non corressi per la Casa Bianca, tutto questo non sarebbe successo", ha aggiunto Trump. "Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini", ha messo in evidenza Trump.

TRUMP, 'MIGRANTI AVVELENANO IL PAESE, DOBBIAMO VINCERE ELEZIONI'

(ANSA) - I migranti "stanno avvelenando e distruggendo il nostro paese": "il primo giorno" alla Casa Bianca "sigillerò il confine" con il Messico. Lo ha detto Donald Trump al 'Club 47' per un evento in occasione del suo 78mo compleanno. "Dobbiamo vincere le prossime elezioni, e dobbiamo vincere a valanga", ha aggiunto Trump precisando che uno scarto significativo impedirà ai democratici di "truccare" le elezioni.

