27 mag 2020 12:55

MILANESI RAUS! - BEPPE SALA CALZA L'ELMETTO E ATTACCA I GOVERNATORI CHE CHIEDONO LA PATENTE D’IMMUNITÀ AI LOMBARDI, QUANDO SI POTRA' VIAGGIARE TRA UNA REGIONE E L'ALTRA, PER NON RISCHIARE UN’ONDATA DI CONTAGI: “ALCUNI COME TOTI DICONO CHE ACCOGLIERANNO A BRACCIA APERTE I MILANESI. ALTRI, NON LI CITO, DICONO ‘MAGARI SE FANNO UNA PATENTE DI IMMUNITA' È MEGLIO’ - “QUANDO DECIDERÒ DOVE ANDARE IN VACANZA ME NE RICORDERÒ...”