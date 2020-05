SALVINI E RENZI SONO D’ACCORDO? – IN LOMBARDIA LEGA E FORZA ITALIA HANNO ELETTO LA CONSIGLIERA DI ITALIA VIVA PATRIZIA BAFFI A CAPO DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CORONAVIRUS. POLEMICA DEL PD E DEI 5 STELLE, CHE PENSANO A UN ‘DO UT DES’ CON IL VOTO SUL PROCESSO OPEN ARMS – MA AL CAPITONE NON CONVIENE MOLTO: GLI SERVE UN TEMA FORTE PER RISALIRE NEI SONDAGGI E IL NO DELLA GIUNTA, UNITO AL RINVIO SULLA DICIOTTI, LO LASCIANO A SECCO DI ARGOMENTI