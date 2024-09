LE MINACCE NUCLEARI DI PUTIN NON SPAVENTANO GLI AMERICANI: BIDEN ANNUNCIA FINALMENTE CHE FORNIRÀ MUNIZIONI A LUNGO RAGGIO ALL’UCRAINA, E UN NUOVO PACCHETTO DI 8 MILIARDI DI DOLLARI IN AIUTI MILITARI. E CONVOCA UN SUMMIT DI 50 PAESI ALLEATI A OTTOBRE, IN GERMANIA – IL CREMLINO “SPIEGA” IL CAMBIO DELLA DOTTRINA NUCLEARE, CHE PREVEDE UN INTERVENTO ANCHE IN CASO DI “ASSISTENZA” DI STATI CON L’ATOMICA A CHI NON CE L’HA (COME GLI USA E L’UCRAINA): “È UN SEGNALE AI PAESI OSTILI…”

BIDEN, GLI USA DARANNO A KIEV MUNIZIONI A LUNGO RAGGIO

(ANSA-AFP) - Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato un "aumento" dell'assistenza all'Ucraina, compresi quasi 8 miliardi di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a lungo raggio, in vista di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Oggi annuncio un aumento dell'assistenza alla sicurezza per l'Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra", ha dichiarato Biden in un comunicato, che tuttavia non menziona l'auspicato via libera di Kiev al lancio di missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense verso la Russia.

BIDEN CONVOCA SUMMIT DI 50 ALLEATI UCRAINI IN GERMANIA

(ANSA-AFP) - Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che convocherà in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina il mese prossimo. "Convocherò una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in Germania il prossimo mese per coordinare gli sforzi degli oltre 50 Paesi che la sostengono nella sua difesa contro l'aggressione russa", ha affermato il presidente in un comunicato.

CREMLINO,CAMBIO DOTTRINA NUCLEARE È SEGNALE A PAESI OSTILI

(ANSA) - Le modifiche annunciate della dottrina nucleare russa sono un segnale chiaro inviato ai paesi ostili. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. "Questo è un segnale che avverte questi Paesi delle conseguenze se partecipano ad un attacco al nostro Paese con vari mezzi, e non necessariamente nucleari", ha affermato Peskov.

CREMLINO, 'NON È IN PROGRAMMA UN AUMENTO DELL'ARSENALE NUCLEARE'

(ANSA) - La Russia non ha in programma un aumento dei propri arsenali nucleari, "piani di questo tipo non sono stati discussi e non ci sono state dichiarazioni al riguardo" nella riunione del Consiglio di sicurezza russo: lo afferma il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass.

MOSCA, 'DECIDEREMO DOPO SE PUBBLICARE O NO LA DOTTRINA NUCLEARE'

(ANSA) - Le autorità russe decideranno dopo se pubblicare o meno la dottrina di deterrenza nucleare russa di cui Putin ha annunciato la modifica: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. "Successivamente verrà presa una decisione sulla pubblicazione o meno e sull'ora della pubblicazione corrispondente: vi informeremo tempestivamente", ha dichiarato Peskov ai giornalisti secondo l'agenzia di stampa russa.

