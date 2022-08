MINCHIA, CHE CAOS! – IL RITIRO DI MUSUMECI DALLA CORSA ALLE REGIONALI IN SICILIA CAUSA UNO PSICODRAMMA NEL CENTRODESTRA! LA MELONI CONTINUA A DIRE CHE “PA-NELLO” “È IL CANDIDATO MIGLIORE” E ATTACCA LA PRESTIGIACOMO, SU CUI ERA STATO TROVATO L’ACCORDO TRA LEGA E FORZA ITALIA: “NON POSSIAMO SOSTENERE UN CANDIDATO CHE SALIVA SULLA SEA WATCH CON IL PD”. L’ALLEANZA SI SPACCA O RIUSCIRANNO A TROVARE UNA QUADRA?

1 - SICILIA: MELONI, MUSUMECI RIMANE CANDIDATO MIGLIORE

nello musumeci foto di bacco (2)

(ANSA) - "Abbiamo sempre difeso l'unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane Nello Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd". Così Giorgia Meloni, sul suo profilo Twitter.

2 - SICILIA: MUSUMECI SI RITIRA. FI E LEGA SU PRESTIGIACOMO. MELONI: «NON LA SOSTENIAMO, SALÌ SULLA SEA WATCH»

Ivano Lettere per www.corriere.it

«Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante». Il governatore siciliano Nello Musumeci affida a Facebook le parole con cui, di fatto, si chiama fuori dalla corsa per le elezioni regionali in programma il 25 settembre .

GIORGIA MELONI NELLO MUSUMECI

A caldo arriva il commento di Ignazio La Russa: «Ancora adesso continuo a non capire questo ostracismo verso il miglior candidato possibile per il centrodestra — afferma il senatore di FdI all’AdnKronos — credo che Fratelli d’Italia debba ringraziare Nello Musumeci per quello che ha fatto ed anche per questo gesto di signorilità e lo spirito di coalizione con cui facendosi da parte ha risposto ad una perdurante e ingiustificata aggressione da parte di fuoco amico che tale evidentemente non è». «La coalizione — aggiunge — dovrà ora scegliere un candidato che abbia la fiducia di tutti i partiti del centrodestra, compresi autonomisti e centristi. Evidentemente in tutta questa situazione si è più badato a... meglio non dir nulla...».

Gianfranco Micciche Stefania Prestigiacomo

Con la rinuncia di Musumeci, la coalizione dovrà dunque decidere chi correrà per le elezioni regionali. Ma un accordo, in realtà, è già stato preso. Lega e Forza Italia hanno raggiunto l’intesa sul nome di Stefania Prestigiacomo.

L’annuncio è arrivato dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. «La nostra candidata Stefania Prestigiacomo è la persona migliore per sfidare i mille problemi atavici di questa Regione e per gestire con intelligenza ed equilibrio i rapporti con tutti i partiti dell’alleanza». Il presidente dell’Ars ha inoltre ringraziato la Lega per «la disponibilità mostrata nei confronti di un candidato di Forza Italia alla Presidenza della Regione siciliana, che ci consente di uscire dall’impasse».

nello musumeci si dimette 5

Una scelta, quella della deputata di Forza Italia ed ex ministra, che ha provocato l’immediata reazione di Giorgia Meloni: «Abbiamo sempre difeso l’unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane @Nello_Musumeci», twitta la presidente di FdI. «Una cosa, però, non ci si può chiedere — aggiunge —: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd ».

STEFANIA PRESTIGIACOMO SULLA SEA WATCH

Forti perplessità emergono anche dalla dichiarazione di La Russa, per il quale «risulta incomprensibile perché tra tutti i possibili candidati, Forza Italia voglia indicare proprio l’onorevole Prestigiacomo che, al di là del rispetto dovuto alla persona, dopo la sua presenza con l’onorevole di estrema sinistra Fratoianni sulla Sea Watch nella vicenda dello sbarco dei clandestini che costò l’imputazione a Matteo Salvini, risulta essere sicuramente la meno indicata a rappresentare tutto il centrodestra».

GIORGIA MELONI NELLO MUSUMECI

Il senatore si rivolge poi agli alleati: «Ci devono infine dire se concordano con le farneticanti dichiarazioni di Micciché — scrive — che intima “o Fratelli d’Italia è d’accordo sulla nostra scelta oppure rompiamo la coalizione”, mettendo così veramente a rischio quell’unità del centrodestra a cui Giorgia Meloni e tutto FdI stanno dedicando, anche a livello nazionale, ogni sforzo».

