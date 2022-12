MINCHIA, CHE SCAZZO! – A COSA SI RIFERISCE MARCO FALCONE, ASSESSORE DELLA REGIONE SICILIA ALL’ECONOMIA, QUANDO IERI, ALLA FESTA TRICOLORE DI FRATELLI D'ITALIA, NELLO SCAZZO PUBBLICO CON IL COORDINATORE DI FORZA ITALIA MICCICHÈ GLI URLA IN FACCIA: “LA NOTTE ANDAVI A CONCLUDERE ACCORDI O CHIEDEVI DELLE COSE E POI INCASSAVI. IL GIORNO DOPO TI LAMENTAVI” – DOPO ESSERE STATO DEFINITO DA MICCICHÈ “UNO STRONZO”, FALCONE SI IMBIZZARRISCE E SPIFFERA I… - VIDEO STRACULT!

lite micciche falcone 1

"Marco Falcone è uno str...o". Inizia tutto con questa frase, detta tra il serio e lo scherzo da Gianfranco Miccichè, all'Hotel Dune di Catania, dove oggi si è conclusa la Festa Tricolore di Fratelli d'Italia. Sul palco ci sono il coordinatore di Forza Italia Miccichè e l'assessore all'Economia Marco Falcone, anche lui di Forza Italia, ma ormai diviso dal leader, perché vicino al Presidente della Regione Renato Schifani.

Il Governatore ha partecipato alla convention ma quando succede lo scontro frontale tra i due forzisti è andato via da pochi minuti. Da quel momento succede di tutto. Marco Falcone prende il microfono. Ma Miccichè lo incalza: "Non devi dire bugie, devi raccontare la verità". Ma a quel punto Falcone tira fuori retroscena inediti sulla elezione del Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e sugli accordi mancati per la vicepresidenza di Michele Mancuso. Falcone inizia a ricordare le parole dette da Miccichè il giorno dell'elezione del nuovo Presidente dell'Ars: "Sei stato tu a dire che non ti sentivi più parte della maggioranza. È tutto documentato da giornali e siti".

lite micciche falcone 3

E aggiunge: “Non è possibile che ogni assessore faceva disastri e solo tu eri quello che riteneva di essere l’uomo integro". Ed ecco lanciare la bomba: "La notte andavi a concludere accordi o chiedevi delle cose e poi incassavi. Il giorno dopo ti lamentavi, Quello che ti ha dato Musumeci e che ci ha dato, non ce lo darà mai nessuno”. E inizia a fare l'elenco, davanti a un Miccichè che continua a dirgli: "Sei un imbroglione".

