21 apr 2021 14:51

IL MINISTRO GRILLINO FABIANA DADONE NON HA NIENTE DA DIRE SUL VIDEO SFOGO DI BEPPE GRILLO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO? - L’8 MARZO SCORSO, FESTA DELLA DONNA, HA PUBBLICATO UNA FOTO SU INSTAGRAM CON I PIEDI SULLA SCRIVANIA DEL MINISTERO E LE SCARPE ROSSE SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - SALVATORE MERLO: "FACILE METTERSI LE SCARPE ROSSE E FARSI UNA FOTO SUGGERITA DAL SOCIAL MEDIA MANAGER. PIÙ CORAGGIOSO SAREBBE TIRARLE, LE SCARPE, IN TESTA AL TROGLODITA CHE LE HA DATO IL SEGGIO IN PARLAMENTO…"