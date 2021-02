IL MINISTRO DEGLI INDUSTRIALI - IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BONOMI, PENSANDO DI CONTARE QUALCOSA, SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE LA POLTRONA DI GUALTIERI: “PER IL BENE DEL PAESE ALCUNE PERSONE DEVONO RESTARE, E FACCIO RIFERIMENTO AL MINISTRO DELL'ECONOMIA” - ANNAMARIA FURLAN DELLA CISL LO RIMETTE A POSTO: "STIMO LA SUA COMPETENZA MA È INOPPORTUNO CHE LE PARTI SOCIALI INDICHINO NOMI..."

Rosaria Amato per “la Repubblica”

Bonomi scende in campo per Gualtieri, i sindacati chiedono un governo subito. Non coincide del tutto in questo momento la visione delle parti sociali della crisi di governo: intervenendo a "In Mezz' ora In Più",, su Rai3, il presidente di Confindustria afferma che «per il bene del Paese alcune persone devono restare, e faccio riferimento al ministro dell' Economia».

Mentre la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, pur premettendo di «avere stima per la competenza del ministro Gualtieri, anche per il ruolo che ha ricoperto in Europa», giudica «inopportuno che in un momento così complicato per la vita del Paese ogni parte sociale indichi i nomi dei futuri ministri. Spetterà solo all' incaricato di formare il nuovo governo di proporli al presidente della Repubblica ».

Per Bonomi invece il ruolo giocato dall' attuale titolare dell' Economia è difficilmente sostituibile intanto perché «quel che portiamo a casa con il Recovery Fund è merito del ministro Gualtieri». E poi per la capacità di ascolto: «Su molti argomenti non siamo stati d' accordo, fa parte della dialettica di un Paese», ammette, aggiungendo che però Gualtieri «ha sempre ascoltato, ha dimostrato capacità di comprendere i temi, molte volte non è andato nella direzione che auspicavamo, ma questo non vuol dire che non sia una riserva della Repubblica».

I sindacati pongono invece più l' accento sul bisogno che il Paese ha di avere subito un nuovo governo. Alcuni giorni fa il leader della Cgil Maurizio Landini ha definito "folle" l'ipotesi di andare al voto. Anche Annamaria Furlan "tifa" perché «il presidente della Camera Fico trovi una rapida soluzione insieme alle forze politiche»: «Io credo che stiamo vivendo un momento particolare, abbiamo urgenza di avere un governo. non solo per il Recovery, ma per l' attuazione dei vari decreti ristori, a partire da quello che conferma la Cig e il blocco dei licenziamenti per tutti i settori. Serve la riforma degli ammortizzatori sociali, il varo delle politiche attive: la pandemia ogni giorno fa ancora centinaia di vittime, occorre un governo che affronti subito questi temi».